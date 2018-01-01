Жилой комплекс Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 727,961
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О комплексе
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с различными планировками. Из окон открываются живописные виды.
Резиденция располагает ухоженными садами и парками, сауной и парной, бассейном, детской площадкой, рестораном, парковкой, кинотеатром.Удобства и оснащение в доме
- Панорамные окна
- Кондиционеры
- Встроенные шкафы
Доходность - 5%Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится недалеко от международной школы, рядом с гольф-клубом, автобусными остановками, торговыми центрами.
- Бурдж-Халифа - 28,3 км
- Аэропорт - 42,6 км
- Море - 18,3 км
- Пальма Джумейра - 25 минут
- Дубай Марина - 25 минут
- Даунтаун Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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