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Жилой комплекс Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 727,961
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Жилой комплекс Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с различными планировками. Из окон открываются живописные виды.

Резиденция располагает ухоженными садами и парками, сауной и парной, бассейном, детской площадкой, рестораном, парковкой, кинотеатром.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
  • Встроенные шкафы
Преимущества

Доходность - 5%

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится недалеко от международной школы, рядом с гольф-клубом, автобусными остановками, торговыми центрами.

  • Бурдж-Халифа - 28,3 км
  • Аэропорт - 42,6 км
  • Море - 18,3 км
  • Пальма Джумейра - 25 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 727,961
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Другие комплексы
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Арьяне, известную как Elevate by Prescott Development.

Основные моменты;

- Удивительные удобства и услуги у вашего порога 
- Одна из видов игровых зон и среды 
- Легкий доступ по Шейх Заид Роуд в непосредственной близости 
- Рядом с Мал Эмиратов и Бизнес Бэй
- Премиум и завораживающие виды, не выходя из дома 

Удобства и фасилиты;

- Студия 
- 1 баня
- полностью меблирована 
- Вид сообщества 
- БУА; 405 кв 
- Балкон и Терраса 
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона 
- зона барбекю
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля 
- Ресторан и Кафе 
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн и бассейн
- Всплеск фонтана 
- Электронные игровые комнаты
- беседка 
- Кофейный бар 
- Фитнес-студия 
- Оздоровительный и оздоровительный центр 
- Клубная комната
- Огненная яма 
- Кинотеатр 
- Бизнес Центр
- Школа и Институт 
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Зона йоги и медитации 

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Grand | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar.

Основные моменты;

  • Развитие мирового класса с эксклюзивными услугами
  • Прекрасные виды и достопримечательности, не выходя из дома
  • Удобства в спорте, здоровье, игры, развлечения и отдых на ваших услугах
  • Доступ к материку и городу ключевой известный пункт назначения
  • Рядом с 18-луночным полем для гольфа
  • Резиденции предлагают завораживающие виды на прилегающие районы

Удобства и фасилиты;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 891 кв.
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Многоцелевой зал
  • Ландшафтная подиумная палуба
  • 24/7 Безопасность
  • Крытые парковочные места
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Спортивный корт
  • Беговая, беговая и велосипедная зона
  • сад
  • Детский парк
  • Школа и Институт
  • Cabanas
  • Тропические Садовые Районы

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Многоквартирный жилой дом 1BR | La Voile | Meraas
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Voile by Meraas в La Mer

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1880 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • Открытая кухня
  • Встроенный в гардеробе
  • Лобби, лифт и зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Рестораны и магазины
  • Ресторан и Кафе
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • Вид на море
  • Доступ к пляжу
  • Марина и яхт-клуб
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Пешеходные тропы
  • Взгляды сообщества

Расположение рядом;

  • Пляж Ла Мер – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Городская прогулка – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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