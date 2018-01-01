Резиденция Marriott Residences с бассейном и фитнес-центром, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
1 181–1 761 м²
3
Сдача в: 2025
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Serenia Living – новый роскошный жилой проект от одного из ведущих застройщиков ОАЭ компании Palma Holding. Он будет состоять из 4 фирменных малоэтажных зданий, расположенных в одном из наиболее престижных районов Дубая Palm Jumeirah.
Недвижимость комплекса представлена эксклюзивной коллекцией премиальных апартаментов с 1–3 спальнями и полуэтажных пентхаусов с 3 или 4 спальнями. Всего в комплексе будет построено 20 резиденций. Проект Serenia Living задуман как уютное закрытое сообщество, гарантирующее жителям приватность и безукоризненные удобства класса люкс.
Интерьер резиденций будет выполнен в сдержанном современном стиле, с использованием премиальной итальянской мебели таких знаменитых брендов, как Minotti, Poliform, B&B ITALIA и FLEXFORM.
Все апартаменты будут включать просторные кухни с первоклассной итальянской техникой Dada, Gaggenau и Bulthaup, а также роскошные ванные комнаты с элегантной отделкой от Salvatori, Gessi и Antoniolupi.
В распоряжении жителей Serenia Living будет находиться большое количество развлечений и удобств, включая доступ к частному пляжу или услуги водителя Rolls-Royce.
Расположение:
Сообщество Serenia Living находится в западной части Palm Jumeirah, рядом с роскошным пятизвездочным отелем Atlantis The Palm. Здания будут построены на живописной набережной Palm Jumeirah Walk, в окружении многочисленных магазинов, ресторанов и туристических достопримечательностей.
Попасть в Serenia Living можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Примерно в 15 минутах ходьбы от комплекса находится станция монорельса Atlantis Aquaventure. За 10–20 минут на машине можно добраться до таких локаций, как:
- Dubai Marina;
- Emaar Beachfront;
- Downtown Dubai;
- Business Bay.
Dubai International Airport расположен в 25 минутах езды от здания.
В распоряжении жителей Serenia Living будет находиться широкий спектр удобств. В 10–15 минутах езды расположены:
- супермаркет Cherry Express Minimart;
- детские сады Redwood Montessori Nursery и Blossom Palm Jumeirah Nursery;
- школы iCademy Middle East и Lotus Educational Institute FZ-LLC;
- торговые центры Atlantis Mall, Nakheel Mall и Golden Mile Galleria;
- множество кафе, баров и ресторанов французской, азиатской, средиземноморской, восточной и американской кухни, в числе которых Seafire Steakhouse, The Edge, Villamore, Sola Jazz Lounge и пр.;
- парк Palm Jumeirah Boardwalk;
- теннисный корт The Atlantis Tennis Academy;
- туристическая зона Palm Beach;
- фонтанный комплекс с прогулочными дорожками и благоустроенной набережной The Palm Fountain.
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