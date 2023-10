Резиденция Marriott Residences с бассейном и фитнес-центром, Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €31,08 млн

1 181–1 761 м² 3

Сдача в: 2025

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Serenia Living – новый роскошный жилой проект от одного из ведущих застройщиков ОАЭ компании Palma Holding. Он будет состоять из 4 фирменных малоэтажных зданий, расположенных в одном из наиболее престижных районов Дубая Palm Jumeirah. Недвижимость комплекса представлена эксклюзивной коллекцией премиальных апартаментов с 1–3 спальнями и полуэтажных пентхаусов с 3 или 4 спальнями. Всего в комплексе будет построено 20 резиденций. Проект Serenia Living задуман как уютное закрытое сообщество, гарантирующее жителям приватность и безукоризненные удобства класса люкс. Интерьер резиденций будет выполнен в сдержанном современном стиле, с использованием премиальной итальянской мебели таких знаменитых брендов, как Minotti, Poliform, B&B ITALIA и FLEXFORM. Все апартаменты будут включать просторные кухни с первоклассной итальянской техникой Dada, Gaggenau и Bulthaup, а также роскошные ванные комнаты с элегантной отделкой от Salvatori, Gessi и Antoniolupi. В распоряжении жителей Serenia Living будет находиться большое количество развлечений и удобств, включая доступ к частному пляжу или услуги водителя Rolls-Royce. Расположение: Сообщество Serenia Living находится в западной части Palm Jumeirah, рядом с роскошным пятизвездочным отелем Atlantis The Palm. Здания будут построены на живописной набережной Palm Jumeirah Walk, в окружении многочисленных магазинов, ресторанов и туристических достопримечательностей. Попасть в Serenia Living можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Примерно в 15 минутах ходьбы от комплекса находится станция монорельса Atlantis Aquaventure. За 10–20 минут на машине можно добраться до таких локаций, как: - Dubai Marina; - Emaar Beachfront; - Downtown Dubai; - Business Bay. Dubai International Airport расположен в 25 минутах езды от здания. В распоряжении жителей Serenia Living будет находиться широкий спектр удобств. В 10–15 минутах езды расположены: - супермаркет Cherry Express Minimart; - детские сады Redwood Montessori Nursery и Blossom Palm Jumeirah Nursery; - школы iCademy Middle East и Lotus Educational Institute FZ-LLC; - торговые центры Atlantis Mall, Nakheel Mall и Golden Mile Galleria; - множество кафе, баров и ресторанов французской, азиатской, средиземноморской, восточной и американской кухни, в числе которых Seafire Steakhouse, The Edge, Villamore, Sola Jazz Lounge и пр.; - парк Palm Jumeirah Boardwalk; - теннисный корт The Atlantis Tennis Academy; - туристическая зона Palm Beach; - фонтанный комплекс с прогулочными дорожками и благоустроенной набережной The Palm Fountain. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!