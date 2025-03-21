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Жилой комплекс

Дубай, ОАЭ
от
$15,89 млн
BTC
188.9947433
ETH
9 906.0225296
USDT
15 709 062.7765227
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
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ID: 17644
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника со специально оборудованными зелеными зонами и открытыми территориями, этот частный закрытый поселок площадью более 740,000 м2 окружен большими лагунами, чтобы обеспечить вам ощущение покоя и безмятежности. А благодаря 92,000 м2 пышных зеленых насаждений и обилию зелени между виллами, вы сможете ощутить богатство природы во всей красе. 

Благодаря 2 голубым лагунам, доступным резидентам комплексов, жизнь здесь - это неспешное общение с движущей силой природы. Вы можете гулять по набережной, проводить время на пляже или просто созерцать водную гладь. На территории комплекса Forest Villas, находятся лучшие школы и детские сады, в которых дети будут получать образование, вдали от городской суеты и стресса. 

Побалуйте себя индивидуальной шопинговой терапией с самыми востребованными брендами, доступными прямо у порога вашего дома в эксклюзивной торговой зоне комплекса. Каждая вилла расположена на площади более 700 м2 и оснащена просторным внутренним двором, а также собственный бассейном с садом.

 

Инфраструктура:

  • Скейт-парк
  • Пышные зелёные пространства 
  • Частный пляж с шезлонгами
  • Фитнес клуб 
  • Беговые дорожки
  • Супермаркет
  • Крытый кинотеатр
  • Круглосуточная охрана 24/7
  • Детские игровые площадки
  • Сады и парки, сенсорный сад
  • Библиотека, комната искусства
  • Рестораны и кафе
  • Театр под открытым небом 
  • Пространства для выгула домашних животных
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 1 541.4 – 1 573.3
Цена за м², USD 10,258 – 10,991
Цена квартиры, USD 15,89 млн – 16,94 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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