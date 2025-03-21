Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника со специально оборудованными зелеными зонами и открытыми территориями, этот частный закрытый поселок площадью более 740,000 м2 окружен большими лагунами, чтобы обеспечить вам ощущение покоя и безмятежности. А благодаря 92,000 м2 пышных зеленых насаждений и обилию зелени между виллами, вы сможете ощутить богатство природы во всей красе.

Благодаря 2 голубым лагунам, доступным резидентам комплексов, жизнь здесь - это неспешное общение с движущей силой природы. Вы можете гулять по набережной, проводить время на пляже или просто созерцать водную гладь. На территории комплекса Forest Villas, находятся лучшие школы и детские сады, в которых дети будут получать образование, вдали от городской суеты и стресса.

Побалуйте себя индивидуальной шопинговой терапией с самыми востребованными брендами, доступными прямо у порога вашего дома в эксклюзивной торговой зоне комплекса. Каждая вилла расположена на площади более 700 м2 и оснащена просторным внутренним двором, а также собственный бассейном с садом.

Инфраструктура: