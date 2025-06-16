  1. Realting.com
  ОАЭ
  Жилой комплекс Samana Ibiza

Жилой комплекс Samana Ibiza

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
ID: 27979
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    20

О комплексе

Samana Ibiza - это удивительный современный проект от Samana Developers, который предлагает широкий выбор апартаментов и студий с 1-2 спальнями в центре Дубая. Сочетая современную архитектуру с роскошной жизнью, этот комплекс идеально подходит для тех, кто ищет отличный образ жизни в одном из самых престижных районов Дубая. Он был разработан таким образом, чтобы воссоздать стильную и яркую атмосферу знаменитого острова Ибица.

Самана Ибица, вы можете почувствовать дух изобилия и беззаботной Ибицы в Дубае. Спокойные пляжи, захватывающая ночная жизнь и наполненная солнцем атмосфера острова являются источником вдохновения. Самана Ибица предлагает широкий выбор планировки этажей, подходящих для любого образа жизни, от уютных 1-комнатных квартир до просторных 2-комнатных квартир. В каждой квартире есть широкие окна, которые пропускают много естественного света, открытый план этажа и современная отделка создают приятную и гостеприимную атмосферу.

Samana Ibiza является отличным вариантом как для домовладельцев, так и для инвесторов, благодаря отличному расположению в Дубае и опыту Samana Developers в создании высококачественных проектов. Его близость к запланированным разработкам и популярным направлениям гарантирует, что его стоимость будет расти с течением времени.

Гибкий план рассрочки на 80 месяцев

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
