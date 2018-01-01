  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Первоклассный жилой и отельный комплекс The Heart of Europe от Kleindienst Group на островах, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Первоклассный жилой и отельный комплекс The Heart of Europe от Kleindienst Group на островах, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 4,223,433
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Первоклассный жилой и отельный комплекс The Heart of Europe от Kleindienst Group на островах, The World Islands, Дубай, ОАЭ
1 / 20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагается жилой комплекс, состоящий из нескольких частей, каждая из которых расположена на отдельном острове и стилизована под разные уголки Европы:

  • Санкт-Петербург — 102 виллы на воде. Здесь вы найдете ухоженные сады, кинотеатр, бары и ресторан, бассейн.
  • Германия — 32 виллы с панорамным видом на море. В центре острова располагает лагуна.
  • Швеция — 10 престижных вилл в скандинавском стиле, каждая из которых располагает сауной, живописным видом, просторными балконами, тренажерным залом, спа, инфинити-бассейном, ухоженными садами.
  • Лазурный берег — элитный отель в средиземноморском стиле с 900 номерами. Здесь вы найдете живописные дворики, различные бассейны, ухоженные сады, красивый песчаный пляж, детские клубы, центр водных видов спорта, кафе, рестораны и магазины.
  • Портофино — отель с традиционном европейском стиле с 452 номерами с видом на море. Здесь вы найдете собственную гавань, кафе и рестораны, спа-центр, бутики, детские клубы.
Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Grove | Emaar
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Самая высокая резиденция Anwa в районе Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом vida residence dubai mall 2
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | Bayshore | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция PLAZA с ресторанами и спа-центром в одном из самых популярных и живописных районов Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Первоклассный жилой и отельный комплекс The Heart of Europe от Kleindienst Group на островах, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 4,223,433
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Neva Residences с бассейном и парковкой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает 4-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном, детской площадкой, зоной барбекю.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • JBR - 17 минут
Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект находится в районе Damac Hills 2. Комплекс включает виллы и таунхаусы с 3-6 спальнями.

За безопасность можно быть спокойным, есть круглосуточная система видеонаблюдения. Также есть парковочные места для всех жителей комплекса.

Удобства и оснащение в доме

На территории находится: современная гимназия, рынок, детский сад и школа, детский аквапарк, кафе, закусочная.

Преимущества

При покупке виллы или таунхауса можно рассчитывать на рентабельность инвестиций в размере от 5% до 5,7% в зависимости от купленного типа недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть озера для рыбалки и катания на лодке, пляж, парк, спортивные площадки, бассейны, кинотеатры, рестораны, которые также доступны и жителям комплекса.

Здесь, в районе Damac Hills 2, построен гольф-клуб Trump World Golf Club Dubai-18 Hole Golf Course. Поле, стандарта чемпионата, спроектировано звездой гольфа Тайгером Вудсом.

Комплекс находится в непосредственной близости от автомагистрали Umm Suqeim, что позволяет легко добраться до любой части города. До Dubai International Airport дорога составит 50 минут. А от центра города комплекс находится в 25 минутах езды на машине.

В 25 минутах езды расположены супермаркеты New Mart и Spinneys. А до гипермаркета Carrefour ехать 30 минут.

Недалеко есть Medclinic Arabian Ranches. Здесь жители могут воспользоваться любыми медицинскими услугами. Также близко находится Mediclinic Parkview.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Cavalli Couture | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную 3-комнатную квартиру, расположенную в Дубайском водном канале, известном как Cavalli Couture by Damac.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 50%
  • На передачу – 30%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Область магазина
  • полезность
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Зеленое окружение
  • Спортивный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Зал для вечеринок
  • Клубный дом

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти