Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ

Проект Peace Lagoons - роскошный жилой комплекс со студиями и апартаментами с 1-2 спальнями. Комплекс расположен среди большого количества зеленых насаждений и мерцающих лагун, и представляет собой безмятежный оазис вдали от шума и суеты города. Жители имеют доступ ко множеству удобств мирового класса, включая тренажерный зал с дорожкой для кроссфита, полноценный спа-центр с сауной и паровой баней, а также места для отдыха, такие как мини-гольф, боулинг и кинотеатр. Независимо от того, расслабляетесь ли вы в пейзажном бассейне, наслаждаетесь барбекю в отведенном для этого месте или исследуете пышные сады и парки, каждый момент наполнен роскошью и отдыхом.

Удобства и оснащение в доме

Частично меблирована - итальянская кухня и шкаф, немецкая кухонная техника.

Преимущества

Рассрочка (20/80):

20% - первоначальный взнос;

80% - ежемесячно (в размере 1%)

Расположение и объекты поблизости

Он удобно расположен рядом с дорогой Дубай-Аль-Айн и обеспечивает беспрепятственное сообщение с ключевыми местами Дубая, включая торговый центр Dubai Outlet Mall, Dubai Silicon Oasis и IMG World of Adventure.