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Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$251,630
14.04.2025
$250,528
13.04.2025
$250,675
12.04.2025
$251,611
11.04.2025
$257,296
10.04.2025
$258,345
09.04.2025
$259,645
08.04.2025
$259,482
06.04.2025
$259,634
05.04.2025
$257,269
04.04.2025
$260,709
03.04.2025
$263,600
02.04.2025
$263,044
01.04.2025
$262,449
30.03.2025
$253,573
29.03.2025
$255,470
28.03.2025
$256,402
27.03.2025
$255,505
26.03.2025
$255,344
25.03.2025
$254,473
24.03.2025
$253,611
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19765
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372957
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Проект Peace Lagoons - роскошный жилой комплекс со студиями и апартаментами с 1-2 спальнями. Комплекс расположен среди большого количества зеленых насаждений и мерцающих лагун, и представляет собой безмятежный оазис вдали от шума и суеты города. Жители имеют доступ ко множеству удобств мирового класса, включая тренажерный зал с дорожкой для кроссфита, полноценный спа-центр с сауной и паровой баней, а также места для отдыха, такие как мини-гольф, боулинг и кинотеатр. Независимо от того, расслабляетесь ли вы в пейзажном бассейне, наслаждаетесь барбекю в отведенном для этого месте или исследуете пышные сады и парки, каждый момент наполнен роскошью и отдыхом.

Удобства и оснащение в доме

Частично меблирована - итальянская кухня и шкаф, немецкая кухонная техника.

Преимущества

Рассрочка (20/80):

  • 20% - первоначальный взнос;
  • 80% - ежемесячно (в размере 1%)
Расположение и объекты поблизости

Он удобно расположен рядом с дорогой Дубай-Аль-Айн и обеспечивает беспрепятственное сообщение с ключевыми местами Дубая, включая торговый центр Dubai Outlet Mall, Dubai Silicon Oasis и IMG World of Adventure.

  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
  • Университет - 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$251,630
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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