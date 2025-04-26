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Дома с садом в Lustica, Черногория

виллы
28
2 объекта найдено
Дом 8 спален в Lustica, Черногория
Дом 8 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Продаются два красивых дома на полуострове Луштица, муниципалитет Тиват.Дома расположены на …
$1,08 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Продается новопостроенный дом в поселке Радовичи с открытым видом на залив, расположенный вс…
$399,224
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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