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Дома с террасой в Lustica, Черногория

виллы
28
8 объектов найдено
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла на берегу моряНе полуострове Луштица, в тихой бухте Весло, продается каменный домик об…
$441,313
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Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 432 м²
Дом общей площадью 432 м2, расположен на высоте 71 метр над уровнем моря. Напротив дома нахо…
$623,030
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Дом 3 спальни в Lustica, Черногория
Дом 3 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Округ Херцег Нови, полуостров Луштица, район Беговичи. Двухэтажный дом с тремя спальнями Ра…
$402,013
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Вилла 5 комнат в Lustica, Черногория
Вилла 5 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу уникальную каменную виллу, расположенную на первой линии моря в живопи…
$2,27 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Lustica, Черногория
Дом 5 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Полуостров Луштица. Трёхэтажный дом с пятью спальнями на большом участке. Расстояние до мор…
Цена по запросу
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Замечательная вилла, которая расположена на первой линии моря и имеет собственный выход к пл…
$1,04 млн
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
$2,60 млн
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Дом 4 спальни в Lustica, Черногория
Дом 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новый двухэтажный дом с видом на море в Крашичи, на полуострове Луштица, около 12 …
$342,666
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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