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Дома с бассейном в Lustica, Черногория

виллы
28
3 объекта найдено
Дом 8 спален в Lustica, Черногория
Дом 8 спален
Lustica, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Продаются два красивых дома на полуострове Луштица, муниципалитет Тиват.Дома расположены на …
$1,08 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До моря…
$1,36 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 235 м2 на участке…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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