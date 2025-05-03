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Квартиры с террасой в Общине Колашин, Черногория

Колашин
87
Drpe
3
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38 объектов найдено
Квартира 7 спален в Община Колашин, Черногория
Квартира 7 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 306 м²
Продажа Дома на первой линии в Костанице, Которский залив. Дом от 3 апартаментов и большой …
$1,33 млн
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Квартира в Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
Площадь 28 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, подножие горы Беласица. Новй малоквартирный трёхэтажный…
$66,599
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксплуат…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 4 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$349,537
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном склоне …
$702,751
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Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
The apartment has a gorgeous panoramic view of the Kotor Bay In warm  summer days  you can r…
$298,382
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Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: …
$93,709
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира в Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
Площадь 27 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новые квартиры от Застройщика в жилом доме эко-класса Завершени…
$91,558
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Квартира 3 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Роскошные апартаменты- дуплекс лофт в MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в самом центре популярного …
$379,567
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$93,709
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксплуат…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксплуат…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксплуат…
Цена по запросу
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Квартира 10 спален в Община Колашин, Черногория
Квартира 10 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Продажа мини-отеля в Которе. Это место располечен в нескольких минутах от Старого города. …
$1,44 млн
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Ввод в эксплуата…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$249,421
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 5 спален в Община Колашин, Черногория
Квартира 5 спален
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 100 м²
Проект Дома в Крашичах, Тиват Дом на первой линии морья. В доме три этажа : На первом эта…
$319,395
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Ввод в эксплуата…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
В престижном жилом комплексе Эдельвейс в продаже современные апартаменты с двумя спальнями п…
$235,051
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Застройщик
Edelweiss Eco House
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English
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксплуат…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Продажа Дома на Набережной в Доброте, Которский Залив. Фасад Дома видполнен из природного к…
$1,59 млн
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Квартира 3 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южно…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжн…
$379,567
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$108,911
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Горнолыжный курорт Колашин, национальный парк «Биоградска гора», южный склон горы Беласица …
$378,404
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Квартира 2 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$166,570
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Старт продаж апартментов в новом кондо-отеле 4* с сервисом высшего класса в центре Колашина.…
$152,911
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Ввод в эксплуата…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксплуат…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
House for sale in Krašići, Tivat only 50 meters from the sea. The house has two levels with…
$282,397
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Типы недвижимости в Общине Колашин

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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