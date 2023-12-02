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Квартиры в Община Колашин, Черногория

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270 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€88,000
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€61,160
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€61,160
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€103,364
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€136,906
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Ski Studio Apartment is part of a hotel, located directly on the slopes of Kolasin 1600 Ski …
€150,700
в месяц
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
This Ski Apartment is located in Kolasin Ski resort (Building R in the master plan), the lat…
€163,513
в месяц
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Leo Estate
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Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Площадь 28 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, подножие горы Беласица. Новй малоквартирный трёхэта…
€61,600
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на …
€950,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€650,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€350,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
€350,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
A4-1616. Studio Apartment in PetrovacFor sale studio apartment 23m2 . Located on the ground …
€56,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
А4-1592. Новый Жилой Комплекс в ТиватеПродается новый жилой комплекс в Тивате всего в 500 ме…
€174,000
в месяц
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Квартира 1 комната с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Старт продаж апартментов в новом кондо-отеле 4* с сервисом высшего класса в центре Кол…
€141,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Роскошные апартаменты- дуплекс лофт в MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в самом центре популя…
€350,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного гор…
€350,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Горнолыжный курорт Колашин, национальный парк «Биоградска гора», южный склон горы Беласи…
€350,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
А4-1586. Одна Спальня Квартира в Будве Продается однокомнатная квартира в центре Будвы.  Пл…
€149,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/3
А4-1584. Квартира-студия в Бечичи Продается квартира-студия в Бечичи всего в 200 метрах от м…
€59,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на море в Velje Duboko, Черногория
Квартира 2 спальни с видом на море
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
а5-504. Красивая квартира в Порту-Черногория Продается квартира в Тивате.  Площадь квартиры…
Цена по запросу
в месяц
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Квартира с видом на море в Velje Duboko, Черногория
Квартира с видом на море
Velje Duboko, Черногория
Д5-503. Двухквартирная вилла на первой линии от моря в Красицах.Примыкающая вилла на первой …
€600,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
А4-1582. Апартаменты с одной спальней в Будве с видом на мореПродается однокомнатная квартир…
€175,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
A4-1583. New Complex in the Center of BudvaFor sale new complex in the center of Budva.  The…
€123,900
в месяц
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Квартира 3 спальни в Velje Duboko, Черногория
Квартира 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Предлагаем вашему вниманию восхитительную возможность стать обладателем пентхауса, расположе…
€1,20 млн
в месяц
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с видом на море в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
А5-503. Двухкомнатные квартиры в Доброте Продажа  Доброта, 2-й этаж, 60 м, одна спальня, 40…
€150,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
A5-502. Новая двухкомнатная квартира в БудвеПродается 1 + 1-комнатная квартира.  Квартира р…
€120,000
в месяц
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Квартира в Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
Площадь 27 м²
NUM 5451 Продается квартира в Коласине, под горой Бьеласица, которая находится в часе езды о…
€64,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Velje Duboko, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
A11-020. Двухкомнатная квартира, Дженовичи, Герцег НовиПолностью меблированная двухкомнатная…
€102,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Velje Duboko, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
A4-1578. Двухкомнатная квартира с бассейном в БечичиПродается квартира 68 м2 в тихом и живоп…
€175,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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