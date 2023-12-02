ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Община Колашин
Квартиры
Квартиры в Община Колашин, Черногория
однокомнатные
73
двухкомнатные
84
трехкомнатные
23
четырехкомнатные
13
Квартира
Очистить
270 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
1
1
40 м²
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€88,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
1
27 м²
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€61,160
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
1
27 м²
1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€61,160
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
1
47 м²
2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€103,364
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на горы
Колашин, Черногория
1
1
62 м²
2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€136,906
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 ванная
Колашин, Черногория
1
27 м²
Ski Studio Apartment is part of a hotel, located directly on the slopes of Kolasin 1600 Ski …
€150,700
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
1
1
35 м²
This Ski Apartment is located in Kolasin Ski resort (Building R in the master plan), the lat…
€163,513
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
28 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, подножие горы Беласица. Новй малоквартирный трёхэта…
€61,600
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
3
208 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на …
€950,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
3
124 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€650,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
2
73 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
1
1
70 м²
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
1
1
23 м²
A4-1616. Studio Apartment in PetrovacFor sale studio apartment 23m2 . Located on the ground …
€56,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
2
1
43 м²
1/2
А4-1592. Новый Жилой Комплекс в ТиватеПродается новый жилой комплекс в Тивате всего в 500 ме…
€174,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
1
1
29 м²
1/1
Старт продаж апартментов в новом кондо-отеле 4* с сервисом высшего класса в центре Кол…
€141,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
3
1
70 м²
2/2
Роскошные апартаменты- дуплекс лофт в MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в самом центре популя…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
3
1
2/2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного гор…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
1
70 м²
Горнолыжный курорт Колашин, национальный парк «Биоградска гора», южный склон горы Беласи…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
2
1
51 м²
3/5
А4-1586. Одна Спальня Квартира в Будве Продается однокомнатная квартира в центре Будвы. Пл…
€149,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
1
1
18 м²
1/3
А4-1584. Квартира-студия в Бечичи Продается квартира-студия в Бечичи всего в 200 метрах от м…
€59,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с видом на море
Velje Duboko, Черногория
3
1
62 м²
а5-504. Красивая квартира в Порту-Черногория Продается квартира в Тивате. Площадь квартиры…
Цена по запросу
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира с видом на море
Velje Duboko, Черногория
Д5-503. Двухквартирная вилла на первой линии от моря в Красицах.Примыкающая вилла на первой …
€600,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
2
1
55 м²
1
А4-1582. Апартаменты с одной спальней в Будве с видом на мореПродается однокомнатная квартир…
€175,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
2
1
42 м²
5
A4-1583. New Complex in the Center of BudvaFor sale new complex in the center of Budva. The…
€123,900
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
3
150 м²
Предлагаем вашему вниманию восхитительную возможность стать обладателем пентхауса, расположе…
€1,20 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с видом на море
Velje Duboko, Черногория
2
1
60 м²
2
А5-503. Двухкомнатные квартиры в Доброте Продажа Доброта, 2-й этаж, 60 м, одна спальня, 40…
€150,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
2
1
31 м²
2
A5-502. Новая двухкомнатная квартира в БудвеПродается 1 + 1-комнатная квартира. Квартира р…
€120,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Колашин, Черногория
27 м²
NUM 5451 Продается квартира в Коласине, под горой Бьеласица, которая находится в часе езды о…
€64,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Velje Duboko, Черногория
2
1
40 м²
2/3
A11-020. Двухкомнатная квартира, Дженовичи, Герцег НовиПолностью меблированная двухкомнатная…
€102,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Velje Duboko, Черногория
3
1
68 м²
3
A4-1578. Двухкомнатная квартира с бассейном в БечичиПродается квартира 68 м2 в тихом и живоп…
€175,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
9
Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL