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Квартиры с видом на горы в Общине Колашин, Черногория

Колашин
87
Drpe
3
Квартира Удалить
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24 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаётся однокомнатная квартира площадью 45,16 м² в новом жилом комплексе на стадии строите…
$155,863
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/4
В престижном клубном доме Edelweiss продаются современные квартиры с одной спальней площадью…
$172,531
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Застройщик
Edelweiss Eco House
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
Продается студия площадью  32,24м² в новом жилом комплексе на стадии строительства в Колашин…
$115,513
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AMFORA REAL ESTATE
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Кондо в Община Колашин, Черногория
Кондо
Община Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Элитная квартира в премиальном комплексе в Тивате – это сочетание утонченного стиля, комфорт…
$467,272
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Продаётся однокомнатная квартира площадью 49.3 м² в новом жилом комплексе на стадии строител…
$170,218
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 4 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$349,537
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GATE Realty
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Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: …
$93,709
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$93,709
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Недвижимость Амфора предлагает вам возможность стать владельцем одной из эксклюзивных кварти…
$395,592
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Продажа Колашин № 5005. Предлагаем современную квартиру с 1 спальней, 39 м2, новый дом с лиф…
$122,996
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Кондо в Drpe, Черногория
Кондо
Drpe, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
$369,466
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Квартира 3 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$249,421
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GATE Realty
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
Продается студия площадью 31,38 м² в новом жилом комплексе на стадии строительства в Колашин…
$112,461
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Продается студия площадью  32,24м² в новом жилом комплексе на стадии строительства в Колашин…
$113,365
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
В престижном жилом комплексе Эдельвейс в продаже современные апартаменты с двумя спальнями п…
$235,051
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Застройщик
Edelweiss Eco House
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English
Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира с видом на море в поселке Кумбор, Черногория Просторная квартира площадь…
$234,997
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Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$108,911
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GATE Realty
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Квартира 2 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$166,570
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GATE Realty
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2
Продается студия площадью 27.72 м² в новом жилом комплексе на стадии строительства в Колашин…
$99,350
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Продаётся однокомнатная квартира площадью 50,7м² в новом жилом комплексе на стадии строитель…
$174,965
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Продается двухкомнатная квартира площадью 78,17 м² в новом жилом комплексе на стадии строите…
$259,621
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
$230,558
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Застройщик
Edelweiss Eco House
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English
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Продаётся однокомнатная квартира площадью 45,16 м² в новом жилом комплексе на стадии строите…
$158,802
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Кондо в Община Колашин, Черногория
Кондо
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
Этаж 3/3
Идеальная квартира у моря! Населенный пункт – Джурашевичи. Представляем вашему вниманию рос…
$298,212
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Типы недвижимости в Общине Колашин

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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