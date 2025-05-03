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Квартиры с гаражом в Общине Колашин, Черногория

Колашин
87
Drpe
3
Квартира Удалить
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7 объектов найдено
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/4
В престижном клубном доме Edelweiss продаются современные квартиры с одной спальней площадью…
$172,531
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Застройщик
Edelweiss Eco House
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English
Квартира в Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/4
В престижном жилом комплексе «Эдельвейс» предлагаются к продаже современные квартиры-студии …
$103,852
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Застройщик
Edelweiss Eco House
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English
Квартира 2 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Продажа Колашин № 5005. Предлагаем современную квартиру с 1 спальней, 39 м2, новый дом с лиф…
$122,996
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Кондо в Drpe, Черногория
Кондо
Drpe, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
$369,466
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
В престижном жилом комплексе Эдельвейс в продаже современные апартаменты с двумя спальнями п…
$235,051
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Застройщик
Edelweiss Eco House
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
$230,558
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Застройщик
Edelweiss Eco House
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Продается роскошная однокомнатная квартира в центре КолашинаПродается роскошная однокомнатна…
$160,497
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Типы недвижимости в Общине Колашин

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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