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Квартиры с видом на море в Общине Колашин, Черногория

Колашин
87
Drpe
3
Квартира Удалить
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86 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
A4-1793. One Bedroom Apartment in Rafailovici with a Big Terrace For sale one bedroom apartm…
$125,755
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Квартира 3 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
A4-1710. Двухкомнатная квартира с видом на море в Бечичи Продается двухкомнатная квартира в …
$334,110
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Квартира 3 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
А4-1767. Роскошные апартаменты в комплексе на первой линии на Луштице Продаются роскошные ап…
$1,04 млн
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Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/9
А4-1777. Одна спальня в Бечичи на линии фронта Продается однокомнатная квартира в комплексе …
$274,424
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Квартира 4 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 4 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Apartment for sale in Dobrota, Kotor Bay. The apartment has four spacious bedrooms with a be…
$133,206
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Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продажа квартиры в Муо, Которский залив. Эта квадратира с думяй спальнями расположена на тр…
$193,766
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Квартира 1 спальня в Община Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Община Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Уютная квартира с 1 спальней и большой террасой в тихом пригороде Тивата. Из квартиры открыв…
$139,576
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Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Замечательная квартира с 2 спальнями в элитном комплексе с бассейном в 5 минутах от Порто-Но…
$300,626
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Квартира 3 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/3
A4-1769. Двухкомнатная квартира в Бечичи Продается двухкомнатная квартира в Бечичи всего в 5…
$131,487
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Квартира 3 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
А9-110-3. Квартира с двумя спальнями в новом комплексе с видом на море в БареПродается Солне…
$172,357
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Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Предлагаем вашему вниманию пентхаус в комплексе с бассейном в тихом месте (район Кавач) в пр…
$375,782
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Квартира 3 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается новый современный дуплекс с 3 спальнями в 5 минутах от Порто Нови 300 м до моря с …
$354,309
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Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/8
A4-1745. Двухкомнатная квартира в Бечичи с небольшим видом на мореПродается двухкомнатная кв…
$176,449
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Квартира 4 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 4 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 5/6
A4-1677. Роскошные апартаменты с панорамным видом на море в Бечичи Продается роскошная кварт…
$838,067
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Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 8
A4-1762-1. Красивый проект в Будве с панорамным видом на море, одна спальняПродается новый к…
$200,402
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Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Two bedroom apartment is located 50 meters from the sea. It is situated on the last floor of…
$149,191
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Квартира 1 комната в Община Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Община Колашин, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
A4-1762. Красивый проект в Будве с панорамным видом на море, студияПродается новый комплекс …
$84,788
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Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/6
А4-1740. Квартира с одной спальней в Бечичи Продается однокомнатная квартира в Бечичи всего …
$146,152
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Квартира 3 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/7
A4-1734. Трехкомнатная квартира в Бечичи с видом на мореПродается трехкомнатная квартира в Б…
$414,160
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Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Apartment for sale in the center of Budva. This two bedroom apartment is modernly designed. …
$351,665
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Квартира 3 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2
A4-1792. Two Bedrooms Apartment in RafailoviciFor sale two bedrooms apartment in Rafailovici…
$162,614
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Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
A4-1748. Новый красивый комплекс в Бечичи с панорамным видом на мореПродается красивый компл…
$100,670
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Квартира 4 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 4 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 6/6
А4-1701. Квартира с тремя спальнями на двух уровнях в БудвеКрасивый пентхаус в Будве с панор…
$1,06 млн
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Квартира 4 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 4 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/8
A4-1743. Three Bedroom Apartment in RafailoviciThree bedroom apartment in Rafailovici, for s…
$393,738
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Квартира в Община Колашин, Черногория
Квартира
Община Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
А4-1649. Апартаменты с двумя спальнями в элитном комплексе в БудвеПродается эксклюзивная дву…
$389,981
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Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1
A4-1794. One Bedroom Apartment in RafailoviciFor sale one bedroom apartment in Rafailovici w…
$129,766
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Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
А4-1703. Новый комплекс с видом на море в Бечичи Продается новый жилой комплекс в Бечичи с п…
$133,474
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Квартира 2 спальни в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Apartment for sale in Dobrota, Kotor Bay. This two bedroom apartment is located on the four…
$159,848
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Квартира 4 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 4 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 4/5
A4-1770. Трехкомнатная квартира в Пржно с видом на мореПродается трехкомнатная квартира в Пр…
$439,543
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Квартира 3 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/13
A4-1784. Двухкомнатная квартира в Бечичи с фантастическим видом на мореПродается двухкомнатн…
$354,333
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Типы недвижимости в Общине Колашин

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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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