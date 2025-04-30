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Виллы с видом на горы в Будве, Черногория

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7 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Коттеджный поселок, состоящий из 3-х домов, находится в тихом уютном месте вдали от турис…
$618,152
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 4 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Продажа вилл, созданных по уникальному проекту в новом комплексе Pine Village. Authentic Res…
$1,09 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Будва, Черногория
Вилла 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 950 м²
Количество этажей 4
?Продажа! Роскошная вилла с видом на Святой Стефан.   ?Уникальный объект, для ценителе…
$3,78 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
К вашему вниманию небольшая уютная вилла в солнечной Будве – главного города Будванской Ривь…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается прекрасная вилла на 1 береговой линии Площадь участка 800 м2 Вилла240 м2 Камин,…
$1,25 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Черногория, Будва  Роскошный комплекс Dukley Gardens. Вилла 146м.кв: 2 спальни 2 ванны…
$1,36 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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