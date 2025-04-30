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Виллы с террасой в Будве, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Вилла расположена в предместье Будвы, самого популярного места отдыха на побережье Черногори…
$648,989
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Будва, Черногория
Вилла 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 011 м²
Количество этажей 4
ID-1756 Продаются две роскошные виллы с панорамным видом на море в Будве, район Лази …
$2,70 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
К продаже предлагается современная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Новая вилла…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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