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Виллы с садом в Будве, Черногория

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4 объекта найдено
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 500 м²
Вилла в Будве имеет 4 этажа плюс цокольный этаж, общей площадью 500 м2. Участок на котором …
$938,989
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Montesale
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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VALUE.ONE
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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