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Виллы с видом на море в Будве, Черногория

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29 объектов найдено
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Пpодается кpacивый трехэтажный дoм с cауной и винным пoгрeбом. Дом cоcтoит из ocнoвного дома…
$450,939
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Предлагаем к продаже одну из 2 вилл с бассейном или весь комплекс в самом сердце Будвы с пан…
$1,61 млн
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Коттеджный поселок, состоящий из 3-х домов, находится в тихом уютном месте вдали от турис…
$618,152
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Two villas with panoramic views for sale in Budva, Lazi area. Villa 1 area: 465 m2 Villa…
$2,77 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Продажа вилл, созданных по уникальному проекту в новом комплексе Pine Village. Authentic Res…
$1,09 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 304 м²
Вилла 304 м2 на участке 561 м2. Будванская ривьера. Продается роскошная вилла с видом на…
$1,14 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 282 м²
Большой трехэтажный дом в красивом и тихом районе Будвы; с террас открывается изумительный в…
$643,125
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Monteonline
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Вилла 8 комнат в Будва, Черногория
Вилла 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 950 м²
Количество этажей 4
?Продажа! Роскошная вилла с видом на Святой Стефан.   ?Уникальный объект, для ценителе…
$3,78 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 438 м²
К продаже предлагаются совершенно новые, меблированные и готовые к проживанию виллы в охраня…
$1,29 млн
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Monteonline
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продается просторная вилла площадью 155 м2 с огромной террасой в 129 м2, входящая в состав п…
$1,41 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Будва, Черногория
Вилла 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 011 м²
Количество этажей 4
ID-1756 Продаются две роскошные виллы с панорамным видом на море в Будве, район Лази …
$2,70 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Недвижимость, Черногория, Будва-Продается эксклюзивная вилла недалеко от моря с видом на мор…
$967,528
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Расположение: г. Будва Площадь виллы: 380 кв.м. Площадь участка: 455 кв.м. Кол-во спален: 3 …
$1,13 млн
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Monteonline
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
К вашему вниманию небольшая уютная вилла в солнечной Будве – главного города Будванской Ривь…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 288 м²
Трехэтажный дом в уютном и тихом районе Будвы для личного проживания и/или для сдачи в аренд…
$563,674
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
На продажу выставлены две роскошные виллы с бассейном и видом на море и город в Будве.Виллы …
$2,85 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается прекрасная вилла на 1 береговой линии Площадь участка 800 м2 Вилла240 м2 Камин,…
$1,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Вилла 220 м2 в Будве, район Госпоштина. Шикарная вилла, красивый дизайн комнат, уютные, све…
$721,699
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Montesale
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 420 м²
1 500 000 е Роскошная вилла с видом на море в Близикуче, Будва.  Вилла площадью 420м2 им…
$1,56 млн
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Montesale
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Montesale
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
ID-2219 Продается небольшая вилла в Кримовице. Основные характеристики: Площадь …
$165,808
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 414 м²
К продаже представлена вилла в Тудоровичи (Режевичи), Будванская ривьера с бассейном и сауно…
$965,218
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Великолепная видовая вилла в Кримовицах.  Вилла 500 м2 с 4 спальнями на участке 500 м2 с па…
$467,994
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Черногория, Будва  Роскошный комплекс Dukley Gardens. Вилла 146м.кв: 2 спальни 2 ванны…
$1,36 млн
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ID-2127 Продается двухэтажная вилла с большим участком в районе Близикуче. Локация:…
$381,100
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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