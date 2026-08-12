Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Общине Будва, Черногория

;
Будва
112
Бечичи
20
Рафаиловичи
6
Пржно
6
Показать больше
182 объекта найдено
Апарт-отель на 12 номеров с пентхаусом для владельца и его семьи. в Будва, Черногория
UP UP
Апарт-отель на 12 номеров с пентхаусом для владельца и его семьи.
Будва, Черногория
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 575 м²
Количество этажей 5
Представляем Вашему вниманию, готовый бизнес в Будве. Действующий апарт-отель в 950м от Слов…
$1,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 85 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 85 м²
Будва, Черногория
Площадь 85 м²
На продажу предлагается коммерческое помещение площадью 85 м², расположенное в отеле Diploma…
$415,665
Оставить заявку
Коммерческое помещение 85 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 85 м²
Будва, Черногория
Площадь 85 м²
В аренду предлагается коммерческое помещение площадью 85 м², расположенное в отеле Diplomat,…
$3,002
Оставить заявку
TekceTekce
Офис 18 м² в Будва, Черногория
Офис 18 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
В самом центре Будвы, в престижном районе Centar офисное помещение площадью 18 м2. Объект ра…
$85,532
Оставить заявку
Отель 1 530 м² в Seoca, Черногория
Отель 1 530 м²
Seoca, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 530 м²
Исключительная инвестиционная возможность отеля «под ключ» в Соче, Будва, предлагающая возмо…
$1
НДС
Оставить заявку
Коммерческое помещение 100 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 100 м²
Будва, Черногория
Площадь 100 м²
Этаж 1
К4-164. Коммерческие помещения в БудвеПродажа коммерческих помещений в БудвеПлощадь простран…
$297,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 626 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 626 м²
Будва, Черногория
Площадь 626 м²
Этаж 1
Продажа и долгосрочная аренда коммерческого помещения в апарт-отеле Harmonia в городе Будва.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 105 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 105 м²
Будва, Черногория
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Коммерческое помещение под бутик брендовой одежды в торговом центре TQ Plaza в самом центре …
$521,383
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Отель 200 м² в Бечичи, Черногория
Отель 200 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 9
Площадь 200 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Действующий миниотель на 9 номеров. Расстояние до моря 35…
$244,373
Оставить заявку
Готовый бизнес 823 м² в Бечичи, Черногория
Готовый бизнес 823 м²
Бечичи, Черногория
Число комнат 17
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 823 м²
Количество этажей 5
Предлагаем к продаже действующий мини-отель в Бечичи, одном из самых востребованных туристич…
$2,42 млн
Оставить заявку
Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Этот очаровательный мини-отель предлагает отличную возможность для инвестиций. Занимая площа…
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Отель 1 000 м² в Станишичи, Черногория
Отель 1 000 м²
Станишичи, Черногория
Число комнат 17
Площадь 1 000 м²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43 млн
НДС
Оставить заявку
Отель 1 800 м² в Будва, Черногория
Отель 1 800 м²
Будва, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 800 м²
Представляем к продаже уникальный инвестиционный проект, состоящий из жилого комплекса с 16 …
$3,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 120 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 120 м²
Будва, Черногория
Площадь 120 м²
Этаж 1
Ресторан на продажу в Будве - 100 м2 + террасаКоммерческая недвижимость на продажу в Будве П…
$544,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Отель 345 м² в Бечичи, Черногория
Отель 345 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 345 м²
Качественный многоквартирный дом (отель), идеально подходящий для сдачи в аренду туристам ил…
$994,090
Оставить заявку
Коммерческое помещение 70 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Этаж 3
Коммерческие помещения высокого класса на продажу в многофункциональном комплексе TQ Plaza, …
$365,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 425 м² в Петровац, Черногория
Коммерческое помещение 425 м²
Петровац, Черногория
Площадь 425 м²
Продажа коммерческого помещения под банк, ресторан или магазин
$581,841
Оставить заявку
Отель в Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
Количество спален 18
Полностью оборудованный отель с рестораном находится в Бечичи, примерно в 200 метрах от моря…
$2,67 млн
Оставить заявку
Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Новый адрес для Вашего бизнеса в Черногории с видом на море! Будва, строгий центр города. О…
$366,560
Оставить заявку
Офис 660 м² в Boreti, Черногория
Офис 660 м²
Boreti, Черногория
Площадь 660 м²
Цена за 1 м2. Коммерческие помещения площадью 440м2 и 220м2 в известном комплексе Belvedere …
$2,472
Оставить заявку
Отель 44 м² в Будва, Черногория
Отель 44 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Готовый арендный бизнес - коммерческое помещение в торговом центре "TQ Plaza" на 1 этаже в с…
$207,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Отель 2 700 м² в Denjasi Cesminovo, Черногория
Отель 2 700 м²
Denjasi Cesminovo, Черногория
Площадь 2 700 м²
Горячее предложение: продажа отеля в Черногории - комплекса клубного типа Отель расположе…
$2,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Отель 317 м² в Будва, Черногория
Отель 317 м²
Будва, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 317 м²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33 млн
НДС
Оставить заявку
Отель 1 056 м² в Община Будва, Черногория
Отель 1 056 м²
Община Будва, Черногория
Площадь 1 056 м²
Количество этажей 2
МестонахождениеРасположенный в спокойной естественной обстановке в муниципалитете Будвы, это…
$4,59 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 268 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 268 м²
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Жилая площадь: 268m2 (4 x 67m2)Спальни: 3Ванные комнаты: 3Полы: 4Коммерческое пространство: …
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Отель 132 м² в Будва, Черногория
Отель 132 м²
Будва, Черногория
Площадь 132 м²
Продаётся полностью оборудованное коммерческое помещение площадью 132 м², расположенное в од…
$439,321
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение 70 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
Продажа коммерческого помещения с арендным доходом в комплексе TQ Plaza, Будва Продажа высок…
$365,781
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Коммерческое помещение на 2 линии от моря в центре Будвы в Будва, Черногория
Коммерческое помещение на 2 линии от моря в центре Будвы
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
Сдается на долгий срок высококлассный офис в мультифункциональном комплексе TQ Plaza в центр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Отель 950 м² в Бечичи, Черногория
Отель 950 м²
Бечичи, Черногория
Площадь 950 м²
Расположенный в популярном туристическом поселении Бечичи, всего в 2 км от Будвы и в 350 м о…
$3,15 млн
Оставить заявку
Готовый бизнес 957 м² в Buljarica, Черногория
Готовый бизнес 957 м²
Buljarica, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 957 м²
Количество этажей 4
Продается отель, расположен в Бульярице, на холме, с видом на весь залив Бульярица. Он распо…
$2,67 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Общине Будва

рестораны
отели
офисы
доходные дома
инвестиционная недвижимость
готовый бизнес
Realting.com
Перейти