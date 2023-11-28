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Коммерческая недвижимость в Община Будва, Черногория

Будва
85
Бечичи
29
Петровац
9
Рафаиловичи
7
Пржно
6
Buljarica
5
Свети-Стефан
5
Marovici
4
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167 объектов найдено
Коммерческая в Петровац, Черногория
Коммерческая
Петровац, Черногория
Здание на 9 квартир расположен в районе Медински Крш, в 500 метрах от моря, завершены грубые…
€400,000
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Коммерческая с парковкой в Бечичи, Черногория
Коммерческая с парковкой
Бечичи, Черногория
Площадь 2 800 м²
Этаж 1
€355,600
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ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТАМЕНТОВ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Свети-Стефан, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТАМЕНТОВ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Свети-Стефан, Черногория
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ПОД ЗАСТРОЙКУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АПАРТАМЕНТОВ Расположение недалеко от гор…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
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+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА. в Свети-Стефан, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА.
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 277 м²
Продаётся недвиимость с готовым проектом под реконструкцию, по проекту реконструкции объе…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Коммерческая 13 комнат в Бечичи, Черногория
Коммерческая 13 комнат
Бечичи, Черногория
Комнаты 13
Площадь 600 м²
Уютный мини-отель, расположен в 400 метрах от песчаного пляжа в Бечичи, популярном курортном…
€1,000,000
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Коммерческая 2 комнаты с парковкой, с террасой, с садом в Будва, Черногория
Коммерческая 2 комнаты с парковкой, с террасой, с садом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/8
Продажа коммерческого помещения в популярном туристическом городе Будва.  Дом находитс…
€220,000
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Коммерческая в Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
Площадь 41 м²
€130,000
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ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Петровац, Черногория
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Петровац, Черногория
Площадь 17 500 м²
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ  + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель находится в стадии…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество этажей 3
Вилла Blue Panorama расположена в 1,2 км от пляжа Словенска. К услугам гостей сезонный от…
€2,50 млн
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Отель 11 спален в Buljarica, Черногория
Отель 11 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 11
Площадь 664 м²
Код объекта - 8.30.17.11930Мини отель с апартаментами в Булярице всего в 5 минутах ходьбы от…
€2,10 млн
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Община Будва, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Община Будва, Черногория
Площадь 777 м²
Описание Будванская ривьера, район Марковичи. Инвестиционный обьект в фазе строительства…
€64,000
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Отель 9 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Будва, Черногория
Отель 9 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 317 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Стильный отель 4* на 9 номеров Расстояние до моря…
€1,30 млн
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Коммерческая с видом на море в Будва, Черногория
Коммерческая с видом на море
Будва, Черногория
U4-242. Urbanized Plot in BudvaLand for sale in Lazi, Budva, Montenegro. Plot area 338 m2. D…
€109,000
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Коммерческая 5 спален в Buljarica, Черногория
Коммерческая 5 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Площадь 141 м²
Код объекта - 4.30.2.11913Двухэтажный дом с большим участком и садом в Булярице. Характерист…
€140,000
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Коммерческая с парковкой, с гаражом в Будва, Черногория
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
Площадь 15 м²
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€22,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Коммерческая с парковкой, с гаражом в Будва, Черногория
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
Площадь 30 м²
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€24,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Коммерческая с парковкой, с гаражом в Будва, Черногория
Коммерческая с парковкой, с гаражом
Будва, Черногория
Площадь 13 м²
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€33,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с видом на город в Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с видом на город
Бечичи, Черногория
Площадь 219 м²
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€450,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с садом в Будва, Черногория
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с садом
Будва, Черногория
Площадь 122 м²
Продается двухкомнатная меблированная квартира 39м2 в Будве.Квартира расположена в фантастич…
€378,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Офис с кондиционером, с общественной парковкой в Будва, Черногория
Офис с кондиционером, с общественной парковкой
Будва, Черногория
Площадь 161 м²
Продается просторное офисное помещение площадью 161 м2 в Будве, район Вавилония.Объект подхо…
€408,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Офис с кондиционером в Будва, Черногория
Офис с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 42 м²
Продается квартира с одной спальней 44м2 на первой линии моря в Рафаиловичи.Структура: Гости…
€96,600
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Коммерческая в Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
Площадь 76 м²
Этаж 1
К4-160. Коммерческое место в БудвеПродажа  Коммерческое помещение L12, площадь 76,37 м2 на …
€595,686
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Коммерческая в Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
Площадь 79 м²
Этаж 1
К4-159. Коммерческое место в БудвеПродажа  Коммерческое помещение L11, площадь 79,73 м2 на …
€621,800
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Коммерческая в Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
Площадь 132 м²
Этаж 1
К4-158. Коммерческое место в БудвеПродажа  Бизнес-пространство L7, 72,34 м2 плюс терраса 60…
€860,000
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Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L16, площадь 117,03 м2. Помещение имеет собственный выход на пешеходн…
€1,40 млн
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Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L25, площадь 100 м2. Помещение имеет собственный выход на пешеходную …
€1,20 млн
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Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L17,площадь 98.68 m2. Помещение имеет собственный выход на пешеходную…
€888,120
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Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Коммерческое  помещенин L7-72,34 м2 плюс терраса 60м2, расположена на первом этаже, напротив…
€880,000
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Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L18, площадь 95.51 m2. Помещение имеет собственный выход на пешеходну…
€859,590
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Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Коммерческая со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение L11, площадью 79,73 м2 на первом этаже. Помещение имеет собственный в…
€637,760
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Типы недвижимости в Община Будва

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отели
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