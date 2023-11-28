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Кафе и рестораны в Община Будва, Черногория

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Ресторан, кафе В архив
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с видом на город в Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с видом на город
Бечичи, Черногория
Площадь 219 м²
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€450,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с садом в Будва, Черногория
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с садом
Будва, Черногория
Площадь 122 м²
Продается двухкомнатная меблированная квартира 39м2 в Будве.Квартира расположена в фантастич…
€378,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Бечичи, Черногория
Площадь 960 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи, первая линия у моря. Помещение под ресторан Расс…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Будва, Черногория
Ресторан, кафе с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
Площадь 480 м²
Продажа действующего бизнеса – ресторан Площадь зала 300 кв.м. Площадь двух террас 180…
Цена по запросу
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