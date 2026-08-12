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Кафе и рестораны в Общине Будва, Черногория

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3 объекта найдено
Ресторан, кафе 480 м² в Будва, Черногория
Ресторан, кафе 480 м²
Будва, Черногория
Площадь 480 м²
Продажа действующего бизнеса – ресторан Площадь зала 300 кв.м. Площадь двух террас 180 кв.…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 960 м² в Рафаиловичи, Черногория
Ресторан, кафе 960 м²
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 960 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи, первая линия у моря. Помещение под ресторан Расстоян…
Цена по запросу
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Продается готовый бизнес - ресторан в Будве, с мебелью и техникой в Будва, Черногория
Продается готовый бизнес - ресторан в Будве, с мебелью и техникой
Будва, Черногория
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
#Продам #Будва ID 362 🍴 Продается ресторан в Будве 🔎 Площадь ресторана: 90 м²  • Пол…
$601,838
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