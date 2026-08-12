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Офисы в Общине Будва, Черногория

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Будва
12
14 объектов найдено
Офис 18 м² в Будва, Черногория
Офис 18 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
В самом центре Будвы, в престижном районе Centar офисное помещение площадью 18 м2. Объект ра…
$85,532
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Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Новый адрес для Вашего бизнеса в Черногории с видом на море! Будва, строгий центр города. О…
$366,560
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Офис 660 м² в Boreti, Черногория
Офис 660 м²
Boreti, Черногория
Площадь 660 м²
Цена за 1 м2. Коммерческие помещения площадью 440м2 и 220м2 в известном комплексе Belvedere …
$2,472
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TekceTekce
Офис 18 м² в Петровац, Черногория
Офис 18 м²
Петровац, Черногория
Площадь 18 м²
Парковочное место в гараже, расположенное в жилом доме на -2 этаже. Площадь по документам 18…
$18,037
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Офис 16 м² в Будва, Черногория
Офис 16 м²
Будва, Черногория
Площадь 16 м²
Закрытый гараж 16м2 в районе Дубовица. Установлена закрывающаяся система с пульта. Состояние…
$29,675
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Офис в Будве 24м2! в Будва, Черногория
Офис в Будве 24м2!
Будва, Черногория
Площадь 24 м²
Количество этажей 5
Коммерческой помещение под офис в новом  современном доме 2026.  Потолки 4 м2 - есть возм…
$109,227
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Офис 38 м² в Будва, Черногория
Офис 38 м²
Будва, Черногория
Площадь 38 м²
Этаж 1
Коммерческое помещение площадью 38 м² расположено в престижном жилом комплексе, в самом цент…
$290,921
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Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
$365,803
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Офис 90 м² в Будва, Черногория
Офис 90 м²
Будва, Черногория
Площадь 90 м²
Продается офисное помещение 90 м2 в здании Нивель, в отличном месте города. Помещение состои…
$334,307
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Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
$334,786
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Офис 52 м² в Будва, Черногория
Офис 52 м²
Будва, Черногория
Площадь 52 м²
Общая площадь 52 кв.м. Высота потолков 6 метров Расстояние до моря и променадной зоны – 50…
$562,200
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Офис 90 м² в Будва, Черногория
Офис 90 м²
Будва, Черногория
Площадь 90 м²
Продается полностью оборудованный ресторан с всей техникой и инвентарем. В ресторане все обо…
$530,646
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commercial premises in Budva в Будва, Черногория
commercial premises in Budva
Будва, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
sale of commercial premises in Budva, Tehnomax store area
$273,478
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Офис 43 м² в Будва, Черногория
Офис 43 м²
Будва, Черногория
Число комнат 18
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$134,625
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Типы недвижимости в Общине Будва

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
доходные дома
инвестиционная недвижимость
готовый бизнес
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