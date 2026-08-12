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Отели в Общине Будва, Черногория

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Будва
53
Бечичи
8
Пржно
4
Свети-Стефан
3
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85 объектов найдено
Апарт-отель на 12 номеров с пентхаусом для владельца и его семьи. в Будва, Черногория
UP UP
Апарт-отель на 12 номеров с пентхаусом для владельца и его семьи.
Будва, Черногория
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 575 м²
Количество этажей 5
Представляем Вашему вниманию, готовый бизнес в Будве. Действующий апарт-отель в 950м от Слов…
$1,49 млн
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Отель 1 530 м² в Seoca, Черногория
Отель 1 530 м²
Seoca, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 530 м²
Исключительная инвестиционная возможность отеля «под ключ» в Соче, Будва, предлагающая возмо…
$1
НДС
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Отель 200 м² в Бечичи, Черногория
Отель 200 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 9
Площадь 200 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Действующий миниотель на 9 номеров. Расстояние до моря 35…
$244,373
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TekceTekce
Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Этот очаровательный мини-отель предлагает отличную возможность для инвестиций. Занимая площа…
$1,27 млн
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Аталанта
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Отель 1 000 м² в Станишичи, Черногория
Отель 1 000 м²
Станишичи, Черногория
Число комнат 17
Площадь 1 000 м²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43 млн
НДС
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Отель 1 800 м² в Будва, Черногория
Отель 1 800 м²
Будва, Черногория
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 1 800 м²
Представляем к продаже уникальный инвестиционный проект, состоящий из жилого комплекса с 16 …
$3,72 млн
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Monteonline
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Отель 345 м² в Бечичи, Черногория
Отель 345 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 345 м²
Качественный многоквартирный дом (отель), идеально подходящий для сдачи в аренду туристам ил…
$994,090
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Отель в Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
Количество спален 18
Полностью оборудованный отель с рестораном находится в Бечичи, примерно в 200 метрах от моря…
$2,67 млн
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Отель 44 м² в Будва, Черногория
Отель 44 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Готовый арендный бизнес - коммерческое помещение в торговом центре "TQ Plaza" на 1 этаже в с…
$207,280
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Отель 2 700 м² в Denjasi Cesminovo, Черногория
Отель 2 700 м²
Denjasi Cesminovo, Черногория
Площадь 2 700 м²
Горячее предложение: продажа отеля в Черногории - комплекса клубного типа Отель расположе…
$2,05 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 317 м² в Будва, Черногория
Отель 317 м²
Будва, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 317 м²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33 млн
НДС
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Отель 1 056 м² в Община Будва, Черногория
Отель 1 056 м²
Община Будва, Черногория
Площадь 1 056 м²
Количество этажей 2
МестонахождениеРасположенный в спокойной естественной обстановке в муниципалитете Будвы, это…
$4,59 млн
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Отель 132 м² в Будва, Черногория
Отель 132 м²
Будва, Черногория
Площадь 132 м²
Продаётся полностью оборудованное коммерческое помещение площадью 132 м², расположенное в од…
$439,321
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Monteonline
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Отель 950 м² в Бечичи, Черногория
Отель 950 м²
Бечичи, Черногория
Площадь 950 м²
Расположенный в популярном туристическом поселении Бечичи, всего в 2 км от Будвы и в 350 м о…
$3,15 млн
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Отель 700 м² в Будва, Черногория
Отель 700 м²
Будва, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 700 м²
Этаж 4
Описание: Откройте для себя исключительную возможность владеть процветающим отелем в самом с…
$1,63 млн
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Отель 480 м² в Будва, Черногория
Отель 480 м²
Будва, Черногория
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 480 м²
Гостиница под реставрацию с панорамными видами на море в г. Петровац. Дом имеет 4 этажа по 1…
$739,325
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Площадь отеля: 400 м2 Площадь участка: 600м2 Район: Подкошлюн Расстояние до моря:  200 ме…
$1,29 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 537 м² в Будва, Черногория
Отель 537 м²
Будва, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 537 м²
Продается гостиничный бизнес в Черногории. Четырех этажный дом с апартаментами в Черного…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 96 м² в Будва, Черногория
Отель 96 м²
Будва, Черногория
Площадь 96 м²
Продается уникальное коммерческое помещение для ресторана в новом комплексе Old Bakery в жив…
$362,741
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Отель 382 м² в Будва, Черногория
Отель 382 м²
Будва, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 382 м²
Продается уютный мини-отель в живописной Ластве Грбальской, идеальном месте для отдыха и нас…
Цена по запросу
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Отель 350 м² в Будва, Черногория
Отель 350 м²
Будва, Черногория
Площадь 350 м²
Продается отель в Будве, в 500 метрах от центра города. Отель имеет площадь 350 м2. Отель…
$1,74 млн
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Отель 358 м² в Пржно, Черногория
Отель 358 м²
Пржно, Черногория
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 358 м²
Площадь: 358 м2Площадь земли: 386 м2Квартиры: 10ПриемМини-отель с 10 квартирами 358 м2 на вт…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Отель 950 м² в Бечичи, Черногория
Отель 950 м²
Бечичи, Черногория
Площадь 950 м²
Расположенный в популярном туристическом поселении Бечичи, всего в 2 км от Будвы и в 350 м о…
$3,14 млн
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Отель 537 м² в Будва, Черногория
Отель 537 м²
Будва, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 537 м²
Готовый работающий гостиничный бизнес в Черногории. В настоящее время все сдано. Продается 4…
$1,73 млн
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Отель 5 звезд в Будве с прекрасным расположением - продажа. Расположенный на въезде в город …
$23,40 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 317 м² в Будва, Черногория
Отель 317 м²
Будва, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 317 м²
Мы рады представить исключительную инвестиционную возможность: недавно построенный, полность…
$1,34 млн
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Отель 288 м² в Будва, Черногория
Отель 288 м²
Будва, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 288 м²
Трехэтажный дом в уютном и тихом районе Будвы для личного проживания и/или для сдачи в аренд…
$967,308
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Отель 1 000 м² в Станишичи, Черногория
Отель 1 000 м²
Станишичи, Черногория
Число комнат 17
Площадь 1 000 м²
Продается: Отель, 4 этажа общей площадью 1000 м2, с 17 полностью оборудованными апартаментам…
$2,43 млн
НДС
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Отель 300 м² в Будва, Черногория
Отель 300 м²
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 300 м²
Продажа! Великолепный апарт - отель в Будве на 11 номеров, центр Будвы. Площадь:  300 кв.…
$1,54 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Отель 70 м² в Будва, Черногория
Отель 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Продажа высококлассного коммерческого помещения в мультифункциональном комплексе TQ Plaza в …
$362,741
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Типы недвижимости в Общине Будва

коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
доходные дома
инвестиционная недвижимость
готовый бизнес
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