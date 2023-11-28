ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Коммерческая
Община Будва
Гостиницы, отели
Отели в Община Будва, Черногория
Будва
29
Бечичи
15
Петровац
4
Пржно
4
Рафаиловичи
3
Отель
Очистить
66 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА.
Свети-Стефан, Черногория
277 м²
Продаётся недвиимость с готовым проектом под реконструкцию, по проекту реконструкции объе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Петровац, Черногория
17 500 м²
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель находится в стадии…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
Вилла Blue Panorama расположена в 1,2 км от пляжа Словенска. К услугам гостей сезонный от…
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 11 спален
Buljarica, Черногория
11
664 м²
Код объекта - 8.30.17.11930Мини отель с апартаментами в Булярице всего в 5 минутах ходьбы от…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 9 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
9
317 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Стильный отель 4* на 9 номеров Расстояние до моря…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель
Будва, Черногория
Отель 5 звезд в Будве с прекрасным расположением - продажа. Расположенный на въезде в город…
€20,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Отель 6 спален
Будва, Черногория
6
6
3
ID 668 Продается трёхэтажный апарт-отель на шесть номеров в тихом и благоустроенном центр…
€912,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Отель
Будва, Черногория
ID 346 Предложение для серьезных инвесторов. Продажа отеля 5 звёзд в Будве в одной мин…
€12,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
27
10
800 м²
Мини-отель с бассейном и видом на море в Бечичах Объект построен 2010 году. Общая площадь з…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Katun-Rezevici, Черногория
9
1 300 м²
Будванская ривьера, район Режевичи. Миниотель класса люкс с девятью отдельными квартирам…
€3,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель с парковкой, с мебелью, с лифтом
Marovici, Черногория
2 700 м²
Горячее предложение: продажа отеля в Черногории - комплекса клубного типа Отель располож…
€2,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
11
11
300 м²
Продажа! Великолепный апарт - отель в Будве на 11 номеров, центр Будвы. Площадь: 300 кв…
€1,32 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Отель 11 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Будва, Черногория
11
12
592 м²
Предлагаем на продажу - действующий аппарт- отель 3* на 11 апартаментов в г. БУДВА …
€720,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Отель 30 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пржно, Черногория
30
30
Отель находится на курорте Святой Стефан - это визитная карточка Черногории, самый дорогой и…
€5,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Пржно, Черногория
9
385 м²
Будванская ривьера, район Каменово. Действующий мини апарт-отель Этажей – три Апартаме…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Buljarica, Черногория
5
5
420 м²
2
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
€650,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель
Будва, Черногория
108 м²
Мы предлагаем на продажу дом в Будве, расположенный в популярной части города - Вавилонии. Э…
€265,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38269371258
alina@1realty.me
Отель 11 спален
Будва, Черногория
11
957 м²
NUM 2051 Продается отель, расположенный в Бульярике, на холме, с видом на весь залив Буля…
€3,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 9 спален
Будва, Черногория
9
350 м²
NUM 4672 Продается отель в Будве, в 500 метрах от центра города. Отель имеет площадь 350 …
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 8 спален
Будва, Черногория
8
400 м²
NUM 4490 Мини-отель на Джазе в 50 метрах от моря. Площадь жилого здания составляет 400 м…
€3,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 16 спален
Будва, Черногория
16
650 м²
NUM 789 Отель расположен в Будве, в 500 метрах от моря и ближайшего пляжа. Отель расположен…
€2,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 10 спален
Будва, Черногория
10
920 м²
NUM 575 Мини-отель на продажу в Будве, в 300 метрах от моря. В отеле 10 апартаментов, общая…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 37 спален
Будва, Черногория
37
1 800 м²
NUM 1158 Отель расположен в центре Будвы, между двумя бульварами на расстоянии 100 метров от…
€4,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 13 спален
Будва, Черногория
13
350 м²
NUM 1238 Продается дом в Бечичи, престижном районе Будвской Ривьеры. Четырехэтажный дом общ…
€560,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 17 спален
Рафаиловичи, Черногория
17
795 м²
NUM 764 Продается мини-отель в небольшом туристическом курорте Рафаиловичи, муниципалитет…
€835,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 8 спален
Петровац, Черногория
8
427 м²
NUM 760 В красивом курортном городе Петровац продается дом - мини-отель общей площадью 427 м…
€1,000,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 8 спален
Будва, Черногория
8
1 000 м²
NUM 2191 Luxury Tourist business with a full set of documents of the Ministry of Tourism of …
€2,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 21 спальня
Бечичи, Черногория
21
1 173 м²
NUM 2680 Продается шестиэтажный мини-отель в районе Бечичи, недалеко от города Будва. Отель…
€1,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 10 спален
Петровац, Черногория
10
450 м²
NUM 2707 Продается мини-отель в районе Петровац, недалеко от города Будва. Четырехэтажное…
€760,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 23 спальни
Бечичи, Черногория
23
770 м²
NUM 2838 Продается трехэтажный отель в Бечичи, недалеко от города Будва. Здание общей площ…
€4,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в Община Будва
коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
инвестиционная недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL