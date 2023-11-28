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Отели в Община Будва, Черногория

Будва
29
Бечичи
15
Петровац
4
Пржно
4
Рафаиловичи
3
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66 объектов найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА. в Свети-Стефан, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА.
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 277 м²
Продаётся недвиимость с готовым проектом под реконструкцию, по проекту реконструкции объе…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Петровац, Черногория
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Петровац, Черногория
Площадь 17 500 м²
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ  + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель находится в стадии…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество этажей 3
Вилла Blue Panorama расположена в 1,2 км от пляжа Словенска. К услугам гостей сезонный от…
€2,50 млн
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Отель 11 спален в Buljarica, Черногория
Отель 11 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 11
Площадь 664 м²
Код объекта - 8.30.17.11930Мини отель с апартаментами в Булярице всего в 5 минутах ходьбы от…
€2,10 млн
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Отель 9 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Будва, Черногория
Отель 9 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 317 м²
Описание Будва, район Вели Виногради. Стильный отель 4* на 9 номеров Расстояние до моря…
€1,30 млн
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Отель 5 звезд в Будве с прекрасным расположением - продажа. Расположенный на въезде в город…
€20,00 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Отель 6 спален в Будва, Черногория
Отель 6 спален
Будва, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
ID 668 Продается трёхэтажный апарт-отель на шесть номеров в тихом и благоустроенном центр…
€912,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
ID 346 Предложение для серьезных инвесторов. Продажа отеля 5 звёзд в Будве в одной мин…
€12,50 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бечичи, Черногория
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
Комнаты 27
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Мини-отель с бассейном и видом на море в Бечичах Объект построен 2010 году. Общая площадь з…
€2,10 млн
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Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Katun-Rezevici, Черногория
Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Katun-Rezevici, Черногория
Количество спален 9
Площадь 1 300 м²
Будванская ривьера, район Режевичи. Миниотель класса люкс с девятью отдельными квартирам…
€3,80 млн
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Отель с парковкой, с мебелью, с лифтом в Marovici, Черногория
Отель с парковкой, с мебелью, с лифтом
Marovici, Черногория
Площадь 2 700 м²
Горячее предложение: продажа отеля в Черногории - комплекса клубного типа Отель располож…
€2,00 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Отель 11 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 300 м²
Продажа! Великолепный апарт - отель в Будве на 11 номеров, центр Будвы. Площадь:  300 кв…
€1,32 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Отель 11 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города в Будва, Черногория
Отель 11 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Будва, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 592 м²
 Предлагаем на продажу  - действующий  аппарт- отель 3*  на 11 апартаментов в  г. БУДВА …
€720,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Отель 30 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Пржно, Черногория
Отель 30 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пржно, Черногория
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Отель находится на курорте Святой Стефан - это визитная карточка Черногории, самый дорогой и…
€5,00 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Пржно, Черногория
Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Пржно, Черногория
Количество спален 9
Площадь 385 м²
Будванская ривьера, район Каменово. Действующий мини апарт-отель Этажей – три Апартаме…
Цена по запросу
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Отель 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Buljarica, Черногория
Отель 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
€650,000
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Площадь 108 м²
Мы предлагаем на продажу дом в Будве, расположенный в популярной части города - Вавилонии. Э…
€265,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38269371258 alina@1realty.me
Отель 11 спален в Будва, Черногория
Отель 11 спален
Будва, Черногория
Количество спален 11
Площадь 957 м²
NUM 2051 Продается отель, расположенный в Бульярике, на холме, с видом на весь залив Буля…
€3,30 млн
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Отель 9 спален в Будва, Черногория
Отель 9 спален
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 350 м²
NUM 4672 Продается отель в Будве, в 500 метрах от центра города. Отель имеет площадь 350 …
€1,50 млн
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Отель 8 спален в Будва, Черногория
Отель 8 спален
Будва, Черногория
Количество спален 8
Площадь 400 м²
NUM 4490 Мини-отель на Джазе в 50 метрах от моря. Площадь жилого здания составляет 400 м…
€3,50 млн
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Отель 16 спален в Будва, Черногория
Отель 16 спален
Будва, Черногория
Количество спален 16
Площадь 650 м²
NUM 789 Отель расположен в Будве, в 500 метрах от моря и ближайшего пляжа. Отель расположен…
€2,25 млн
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Отель 10 спален в Будва, Черногория
Отель 10 спален
Будва, Черногория
Количество спален 10
Площадь 920 м²
NUM 575 Мини-отель на продажу в Будве, в 300 метрах от моря. В отеле 10 апартаментов, общая…
€1,60 млн
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Отель 37 спален в Будва, Черногория
Отель 37 спален
Будва, Черногория
Количество спален 37
Площадь 1 800 м²
NUM 1158 Отель расположен в центре Будвы, между двумя бульварами на расстоянии 100 метров от…
€4,20 млн
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Отель 13 спален в Будва, Черногория
Отель 13 спален
Будва, Черногория
Количество спален 13
Площадь 350 м²
NUM 1238 Продается дом в Бечичи, престижном районе Будвской Ривьеры. Четырехэтажный дом общ…
€560,000
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Отель 17 спален в Рафаиловичи, Черногория
Отель 17 спален
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 17
Площадь 795 м²
NUM 764 Продается мини-отель в небольшом туристическом курорте Рафаиловичи, муниципалитет…
€835,000
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Отель 8 спален в Петровац, Черногория
Отель 8 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 8
Площадь 427 м²
NUM 760 В красивом курортном городе Петровац продается дом - мини-отель общей площадью 427 м…
€1,000,000
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Отель 8 спален в Будва, Черногория
Отель 8 спален
Будва, Черногория
Количество спален 8
Площадь 1 000 м²
NUM 2191 Luxury Tourist business with a full set of documents of the Ministry of Tourism of …
€2,00 млн
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Отель 21 спальня в Бечичи, Черногория
Отель 21 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 21
Площадь 1 173 м²
NUM 2680 Продается шестиэтажный мини-отель в районе Бечичи, недалеко от города Будва. Отель…
€1,35 млн
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Отель 10 спален в Петровац, Черногория
Отель 10 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 10
Площадь 450 м²
NUM 2707 Продается мини-отель в районе Петровац, недалеко от города Будва. Четырехэтажное…
€760,000
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Отель 23 спальни в Бечичи, Черногория
Отель 23 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 23
Площадь 770 м²
NUM 2838 Продается трехэтажный отель в Бечичи, недалеко от города Будва. Здание общей площ…
€4,00 млн
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