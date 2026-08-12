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Инвестиционная недвижимость в Общине Будва, Черногория

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Radenovici
4
Инвестиционная Удалить
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10 объектов найдено
Инвестиционная 777 м² в Zecevo selo, Черногория
Инвестиционная 777 м²
Zecevo selo, Черногория
Площадь 777 м²
Описание Будванская ривьера, район Марковичи. Инвестиционный обьект в фазе строительства – п…
$86,112
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Инвестиционная 2 000 м² в Radenovici, Черногория
Инвестиционная 2 000 м²
Radenovici, Черногория
Площадь 2 000 м²
Будванская ривьера, район Близи Куче.  Участок под элитное строительство с панорамным видом …
$930,945
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Инвестиционная 3 607 м² в Zecevo selo, Черногория
Инвестиционная 3 607 м²
Zecevo selo, Черногория
Количество спален 60
Площадь 3 607 м²
Будванская ривьера, район Марковичи. Инвестиционный Проект в готовности 80% Продаётся целост…
$6,07 млн
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TekceTekce
Инвестиционная 35 м² в Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная 35 м²
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 35 м²
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 м2 М…
$184,327
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Инвестиционная 41 м² в Будва, Черногория
Инвестиционная 41 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести бизнес-пространство в недавно построенно…
$158,117
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Инвестиционная в Будва, Черногория
Инвестиционная
Будва, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инвестиц…
$486,520
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Инвестиционная 600 м² в Radenovici, Черногория
Инвестиционная 600 м²
Radenovici, Черногория
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Три объекта - на 50% незавершённого строительства. Все разрешения в наличии. Продажа от собс…
$302,723
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Инвестиционная 600 м² в Radenovici, Черногория
Инвестиционная 600 м²
Radenovici, Черногория
Площадь 600 м²
Описание Готовый Проект! Все разрешения получены! Купи и построй дом своей мечты!!! Будванск…
$324,346
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Инвестиционная 1 400 м² в Radenovici, Черногория
Инвестиционная 1 400 м²
Radenovici, Черногория
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Все разрешения в наличии. Продажа от собственника. Потрясающий вид на море и на горы. Каждый…
$810,866
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Инвестиционная в Пржно, Черногория
Инвестиционная
Пржно, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инвестиц…
$864,924
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Типы недвижимости в Общине Будва

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
доходные дома
готовый бизнес
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