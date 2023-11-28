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Инвестиционная недвижимость в Община Будва, Черногория

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Инвестиционная В архив
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8 объектов найдено
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Община Будва, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Община Будва, Черногория
Площадь 777 м²
Описание Будванская ривьера, район Марковичи. Инвестиционный обьект в фазе строительства…
€64,000
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Инвестиционная 5 спален в Rijeka-Rezevici, Черногория
Инвестиционная 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 5
Площадь 600 м²
Поселок удобно расположен, в непосредственной близости от лучших туристических центров Черн…
€1,55 млн
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Будва, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Будва, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€450,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Пржно, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Пржно, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€800,000
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Инвестиционная 10 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Marovici, Черногория
Инвестиционная 10 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Marovici, Черногория
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Все разрешения в наличии. Продажа от собственника. Потрясающий вид на море и на горы. Ка…
€750,000
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Инвестиционная 8 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Marovici, Черногория
Инвестиционная 8 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Marovici, Черногория
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Три объекта - на 50% незавершённого строительства. Все разрешения в наличии. Продажа от …
€280,000
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 35 м²
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 …
€158,400
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Инвестиционная с видом на море, у моря, с Инвестиции в Община Будва, Черногория
Инвестиционная с видом на море, у моря, с Инвестиции
Община Будва, Черногория
Этаж 7
13 квартир в жилом доме с бассейном в 1000 тонн от пляжа Бечичи в Будве, Черногория. Площ…
€872,000
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