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Жилой комплекс OLEA Residence, Бар
Предлагаем к продаже квартиры в жилом комплексе OLEA Residence — два уже построенных дома в Баре, рядом со Старым городом. Ввод в эксплуатацию и заселение ожидаются примерно через 1–1,5 месяца, что делает комплекс одним из ближайших к завершению новостроек в этом районе.
Комплекс состоит из двух корпусов и построен с использованием качественных технических решений: высота потолков в квартирах — 3 метра, что создаёт ощущение простора, редкое для новостроек этого сегмента. Отопление и охлаждение реализованы через мульти-сплит систему Mitsubishi Electric с 5-летней гарантией на кондиционеры — тёплого пола в квартирах нет. Окна и двери — алюминиевые, производства Braća Marić, наружное утепление фасада выполнено по системе Styropor с покрытием Bavalit. Территория комплекса оборудована системой видеонаблюдения.
Локация:
Комплекс расположен в районе Старого Бара, в спокойной части города с хорошей транспортной доступностью:
• аптека "Stari Grad" — около 220 м
• супермаркет Femić — около 655 м
• Старобарский рынок — около 850 м
• автобусная остановка (Stari Bar) — около 770 м
• Старый город Бар (крепость, историческая достопримечательность) — около 1,1 км
• центральный автовокзал Бара — около 2 км
• море и городской пляж — около 2,5–3 км (5–7 минут на машине)
Инвестиционный потенциал:
Близость к историческому центру Бара и скорый ввод в эксплуатацию делают комплекс интересным вариантом как для собственного проживания, так и для инвестиций с последующей сдачей в аренду — особенно с учётом растущего интереса туристов к Старому городу. Отсутствие необходимости долго ждать завершения строительства также снижает типичные риски покупки на этапе стройки.
Характеристики объекта
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Элементы интерьера
Особенности системы безопасности:
Охрана
Элементы экстерьера
Особенности экстерьера:
Лифт
Дополнительно
Управляющая компания
Удаленная сделка
Местонахождение на карте
, Черногория
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