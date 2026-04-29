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Жилой комплекс OLEA Residence

, Черногория
от
$143,760
;
8
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ID: 39718
ID новостройки на Realting
In CRM: 63
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.08.2026

Местонахождение

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О комплексе

Жилой комплекс OLEA Residence, Бар Предлагаем к продаже квартиры в жилом комплексе OLEA Residence — два уже построенных дома в Баре, рядом со Старым городом. Ввод в эксплуатацию и заселение ожидаются примерно через 1–1,5 месяца, что делает комплекс одним из ближайших к завершению новостроек в этом районе. Комплекс состоит из двух корпусов и построен с использованием качественных технических решений: высота потолков в квартирах — 3 метра, что создаёт ощущение простора, редкое для новостроек этого сегмента. Отопление и охлаждение реализованы через мульти-сплит систему Mitsubishi Electric с 5-летней гарантией на кондиционеры — тёплого пола в квартирах нет. Окна и двери — алюминиевые, производства Braća Marić, наружное утепление фасада выполнено по системе Styropor с покрытием Bavalit. Территория комплекса оборудована системой видеонаблюдения. Локация: Комплекс расположен в районе Старого Бара, в спокойной части города с хорошей транспортной доступностью: • аптека "Stari Grad" — около 220 м • супермаркет Femić — около 655 м • Старобарский рынок — около 850 м • автобусная остановка (Stari Bar) — около 770 м • Старый город Бар (крепость, историческая достопримечательность) — около 1,1 км • центральный автовокзал Бара — около 2 км • море и городской пляж — около 2,5–3 км (5–7 минут на машине) Инвестиционный потенциал: Близость к историческому центру Бара и скорый ввод в эксплуатацию делают комплекс интересным вариантом как для собственного проживания, так и для инвестиций с последующей сдачей в аренду — особенно с учётом растущего интереса туристов к Старому городу. Отсутствие необходимости долго ждать завершения строительства также снижает типичные риски покупки на этапе стройки.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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Жилой комплекс OLEA Residence
, Черногория
от
$143,760
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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