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Многоуровневые квартиры на Мальте

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Меллиха, Мальта
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Меллиха, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
MELLIEHA: Роскошный двухъярусный мезонет с Доступом к Коммунальному Бассейну Добро пожалова…
€375,000
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Параметры недвижимости на Мальте

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