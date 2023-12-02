Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Аникщяй
  5. Дома

Дома в Аникщяй, Литва

4 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Аникщяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Аникщяй, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
€69,900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией в Аникщяй, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией
Аникщяй, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
€279,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Аникщяй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Аникщяй, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Уникальная усадьба на продажу в прекрасном городе Свейлс, Mountaino g.19. Название имеет все…
€90,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Аникщяй, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Аникщяй, Литва
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
€90,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти