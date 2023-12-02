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Дома в Вилькия, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Вилькия, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Вилькия, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
€37,499
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом в Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА в городе Вилкия с 24a SPLYP. Участок до главной асфальтированной дороги. ОБЩАЯ …
€55,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
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