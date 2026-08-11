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Дома в Вилькие, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продажа домов в Вилькии - пространство, где царит смех Жилой дом общей площадью 178,57 кв. …
$127,523
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Дом в Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Ищете место, где можно убежать от повседневной жизни? Дом с наклонным двором на продажу ждет…
$127,523
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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