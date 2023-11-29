ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Жилая
Вильнюсский район
Жильё в Вильнюсский район, Литва
Mazoji Riese
5
Raisteniskes
4
Dvariskes
3
Очистить
140 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом
Bratoniskes, Литва
143 м²
1
€219,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Bratoniskes, Литва
143 м²
1
€219,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Zalesa, Литва
143 м²
1
€189,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Zalesa, Литва
143 м²
1
€189,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Ivoniskes, Литва
98 м²
1
€139,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
106 м²
1
В НОВОМ СУСИФОРМИНГЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ CARDING, SELLOW, ERDMS И RACIONALS ОБЪЯСНЕНЫ 4 КОМНАТЫ, A+…
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Ivoniskes, Литва
2
44 м²
1/3
€48,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Giruliai, Литва
117 м²
1
€272,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением
Rastinenai, Литва
145 м²
2
€265,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Pakalniskes, Литва
118 м²
1
€175,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Uzudvaris, Литва
85 м²
2
€78,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с With furniture, с Furnace heating
Vindziunai, Литва
87 м²
1
ИСКЛЮЧЕННЫЙ РАТИВНЫЙ ДОМ Вильнюс р. self., Barvonic k. Барвонический г. 60. Вы ищете место, …
€22,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Ivoniskes, Литва
137 м²
2
€175,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом
Svedai, Литва
127 м²
1
€135,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating
Purnuskes, Литва
226 м²
2
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Zybartonys, Литва
75 м²
3
€187,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Dvariskes, Литва
119 м²
2
Качественный меблированный на продажу, 4-комнатный коттедж Красный г., Большая малина, Вильн…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Valciunai, Литва
155 м²
2
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€129,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Giruliai, Литва
115 м²
1
€188,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Didieji Gulbinai, Литва
132 м²
2
€345,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Melekonys, Литва
227 м²
2
€318,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Purnuskes, Литва
191 м²
2
Удивительное поместье продается на берегу озера, в деревне Тайлор, всего в 23 км от центра В…
€349,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Purnuskes, Литва
55 м²
1
€51,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Bezdoniai Eldership, Литва
84 м²
1
ДОМ СОДО С 6.29 АРИР ЗЕМЛЯ СОДЕ ВЫПУСКАЕТСЯ В ЖИЗНЬ ЖИЗНИ ! Кривые расположены в Вильнюсско…
€56,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом
Uzudvaris, Литва
175 м²
2
€208,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Bratoniskes, Литва
143 м²
1
€219,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом
Zalesa, Литва
143 м²
1
€189,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Giruliai, Литва
114 м²
2
В ОДНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕМИНАЛЬНОЙ НЕРИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРКЕ, ПРОБАНГУАГ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 114.21 КВ.М…
€388,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
230 м²
2
ПРОДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ГРИПИЕНЕ! ____________________________…
€364,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой
Purnuskes, Литва
83 м²
1
€99,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Типы недвижимости в Вильнюсский район
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Вильнюсский район, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL