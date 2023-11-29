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Жильё в Вильнюсский район, Литва

Mazoji Riese
5
Raisteniskes
4
Dvariskes
3
140 объектов найдено
Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
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Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
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Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
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Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
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Дом в Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
€139,500
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Svedai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
В НОВОМ СУСИФОРМИНГЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ CARDING, SELLOW, ERDMS И RACIONALS ОБЪЯСНЕНЫ 4 КОМНАТЫ, A+…
€195,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Ivoniskes, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Ivoniskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
€48,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Giruliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Giruliai, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
€272,000
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Дом с газовым отоплением в Rastinenai, Литва
Дом с газовым отоплением
Rastinenai, Литва
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
€265,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Pakalniskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Pakalniskes, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
€175,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating в Uzudvaris, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Uzudvaris, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
€78,500
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Дом с With furniture, с Furnace heating в Vindziunai, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating
Vindziunai, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
ИСКЛЮЧЕННЫЙ РАТИВНЫЙ ДОМ Вильнюс р. self., Barvonic k. Барвонический г. 60. Вы ищете место, …
€22,900
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Ivoniskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Ivoniskes, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
€175,000
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Дом с гаражом в Svedai, Литва
Дом с гаражом
Svedai, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
€135,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Purnuskes, Литва
Дом с Furnace heating
Purnuskes, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
€250,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Zybartonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Zybartonys, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
€187,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Dvariskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Dvariskes, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Качественный меблированный на продажу, 4-комнатный коттедж Красный г., Большая малина, Вильн…
€260,000
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Capital
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Дом в Valciunai, Литва
Дом
Valciunai, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€129,000
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Capital
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Дом в Giruliai, Литва
Дом
Giruliai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
€188,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Didieji Gulbinai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Didieji Gulbinai, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
€345,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Melekonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Melekonys, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
€318,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Purnuskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Purnuskes, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Удивительное поместье продается на берегу озера, в деревне Тайлор, всего в 23 км от центра В…
€349,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Purnuskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Purnuskes, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€51,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Bezdoniai Eldership, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Bezdoniai Eldership, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
ДОМ СОДО С 6.29 АРИР ЗЕМЛЯ СОДЕ ВЫПУСКАЕТСЯ В ЖИЗНЬ ЖИЗНИ ! Кривые расположены в Вильнюсско…
€56,000
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Capital
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Дом с гаражом в Uzudvaris, Литва
Дом с гаражом
Uzudvaris, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
€208,000
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Capital
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Дом в Bratoniskes, Литва
Дом
Bratoniskes, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€219,500
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Capital
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Дом в Zalesa, Литва
Дом
Zalesa, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€189,500
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Giruliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Giruliai, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
В ОДНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕМИНАЛЬНОЙ НЕРИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРКЕ, ПРОБАНГУАГ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 114.21 КВ.М…
€388,800
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Svedai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Svedai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ПРОДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ГРИПИЕНЕ! ____________________________…
€364,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой в Purnuskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Purnuskes, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
€99,000
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Типы недвижимости в Вильнюсский район

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Параметры недвижимости в Вильнюсский район, Литва

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