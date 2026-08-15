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Отели и гостиницы на продажу в Литве

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коммерческая недвижимость
311
готовый бизнес
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3 объекта найдено
Продается дом отдыха в Молетском райене в Молетский район, Литва
Продается дом отдыха в Молетском райене
Молетский район, Литва
Площадь 1 420 м²
Количество этажей 3
Более подробная информация по запросу.
$1,71 млн
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Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре! в Вильнюс, Литва
Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре!
Вильнюс, Литва
Число комнат 33
Площадь 1 515 м²
Продается 4* Отель в Литве — 2 575 000 €. Готовый прибыльный бизнес в историческом центре…
$3,01 млн
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Отель в Вильнюс, Литва
Отель
Вильнюс, Литва
$26,43 млн
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