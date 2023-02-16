Как за год изменились цены на недвижимость в Литве? Что случилось с продажами новостроек? И насколько Вильнюс «дороже» Каунаса в отношении покупки жилья? Вот главное из пресс-релиза аналитиков компании «Numai» за январь 2023 года.

Тезис № 1. Продажи новостроек упали на 70%, а цена выросли на четверть

В январе в Вильнюсе была продана 121 квартира — речь о первичном рынке. Для сравнения: в первый месяц 2022 года было реализовано 395 квартир. То есть за год продажи новостроек упали на 70%. Однако, хотя количество проданной недвижимости уменьшилось, доходы от продаж упали не так сильно — ведь цены на жилье были выше, нежели год назад.

Кстати, о ценах. В ​​Вильнюсе по данным за январь средняя стоимость квартир с частичной отделкой составляла €3330 за «квадрат». К примеру, за квартиру с частичной отделкой в 50 кв.м. нужно было отдать в среднем €166,500 — годом ранее такая же квартира обошлась бы на 24% меньше.

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Тезис № 2. Цены на вторичное жилье в Вильнюсе и Каунаса сильно отличаются

Что касается «вторички», в Вильнюсе за квартиру с мебелью в январе 2023 года просили в среднем €135,000 евро, или €2,600 евро за кв.м. В январе прошлого года цена «квадрата» была на 20% ниже — в среднем, €2,260 за кв.м.

Примечательна разница между стоимостью квартир в разных литовских городах. Если сравнивать Вильнюс с Каунасом, то выходит, что в Каунасе квартиры на вторичном рынке дешевле на 60%: средняя цена полностью меблированной квартиры в Каунасе в январе равнялась около €78,000 евро (€1,570 за кв. м).

На рынке аренды ситуация с ценами следующая: в Вильнюсе за аренду платят в среднем €520, в Каунасе — €400. Площадь съемных квартир чаще всего варьируется в рамках 46 кв.м.