Не можешь доказать право на двойное гражданство? Тогда тебя лишат гражданства Литвы

В Литве ускорят процедуру утраты литовского гражданства теми лицами, которые получают гражданство другого государства. Правительство Литвы одобрило проект и намерено вскоре принять соответствующий закон.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, так страна хочет создать более эффективный процесс утраты гражданства. А цель таких изменений в том, чтобы «предотвратить случаи злоупотреблений и гарантировать национальную безопасность».

В чем суть поправок? Они приведут к сокращению срока подачи документов, подтверждающих, что гражданин Литовской Республики имеет право на множественное гражданство. Так, срок подачи сократится с 6 до 3 месяцев.

То есть, за это время Департамент миграции должен получить документальные доказательства тому, что конкретный гражданин Литвы имеет право на двойное гражданство. Продлить этот срок гражданин может, подав специальное ходатайство, но не более чем на 2 месяца. Если Департамент не получит вовремя нужные документы, он начнет процедуру по утрате лицом гражданства Литовской Республики.

Этот шаг направлен на то, чтобы люди, не имеющие права быть гражданами Литвы и другого государства, не могли пользоваться теми же правами и свободами, что и другие литовцы.

Также в МВД страны подчеркнули, что граждане Литвы, имеющие гражданство другой страны, должны сообщить об этом в течение двух месяцев с момента его приобретения. Сделать это нужно через Литовскую миграционную информационную систему (MIGRIS).