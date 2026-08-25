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Жилье в Каунасском районе, Литва

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Кулаутува
3
Вилькия
3
75 объектов найдено
Дом в Jadagoniai, Литва
Дом
Jadagoniai, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Ищете место, где можно создать свой собственный оазис или небольшой уютный дом в окружении п…
$58 254
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Квартира 1 комната в Babtai, Литва
Квартира 1 комната
Babtai, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
Бодиворк 1 Камбаиум Баттер Ищете небольшое жилье в тихом месте или объект для инвестиций? 1-…
$23 348
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Квартира 3 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$180 950
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DD CO DEDD CO DE
Дом в Karmelava, Литва
Дом
Karmelava, Литва
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Отправка замечательного жилого дома с идеально структурированным окружением. Из базового рук…
$373 575
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Дом в Vaisvydava, Литва
Дом
Vaisvydava, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Продается дом 202,38 кв.м. с участком 11,53 века Вайшвека Каунасского района. Намас: Адрес …
$445 955
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Дом в Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
Площадь 278 м²
Количество этажей 1
Живи и здравствуй в одном месте - Дом с коммерческим советом в центре Вилькии Жить, работат…
$332 715
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TekceTekce
Дом в Гарлява, Литва
Дом
Гарлява, Литва
Площадь 38 м²
Количество этажей 2
Продажа части дома и части смеха - ПУКИ ДОСТУП ВАШ ДОМ! ------------------------------------…
$69 462
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Дом в Кулаутува, Литва
Дом
Кулаутува, Литва
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продажа части жилых домов в культуре!!! Принципы: • Дом, граничащий со сосновым лесом в окр…
$68 878
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Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Дом Магнолиана является хорошим местом для жизни здесь. = = = = = = = = = "МАГНОЛИЙОС НАМАИ …
$180 950
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Дом в Slienava, Литва
Дом
Slienava, Литва
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продавал свои вещи меньше. Недавно построенный бревенчатый дом идеально подходит для уютной …
$58 371
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Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
MODERNUS A + + CLASS HOUSEHOLD ON THE MARKETS - INTRAVET HOUSEHOLD UNDER THEIR WEEKS! Прода…
$303 529
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Квартира 1 комната в Girionys, Литва
Квартира 1 комната
Girionys, Литва
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/3
Место живых существ и природы. Этот свет и ваши улыбки должны быть живы без русского - ТИЗИО…
$70 044
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Отправлено одним хауте-хаусхолдом, Пипсом, Читизаросисом Г., Милон Ареа. Внутреннее увековеч…
$336 101
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Дом в Guogai, Литва
Дом
Guogai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
SODO SOUND CITIZENS, FOOD PRAIM - NETOLE FOOT, NETOLI MILK MAR Для тех, кто ищет место, где…
$58 254
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Дом в Narsieciai, Литва
Дом
Narsieciai, Литва
Площадь 389 м²
Количество этажей 2
Пространство продаж 388,81 КВ. 388,81 кв.м. жилой площади, 16 - это частный двор, большая го…
$402 760
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Дом в Pypliai, Литва
Дом
Pypliai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%…
$262 670
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Дом в Кулаутува, Литва
Дом
Кулаутува, Литва
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продажа 2 домов G. 39, Кулаутува, Кауно Раджон Во дворе есть крытый бассейн со всем необход…
$245 158
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Квартира 3 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Подтвержденные процедуры для дорожного карбона из 3 карбюраторов, с терией, деньгами и место…
$203 131
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Квартира 3 комнаты в Raudondvaris, Литва
Квартира 3 комнаты
Raudondvaris, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
Продано Современное В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВСЕХ НОВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, НОВЫХ СТРОИТЕЛЕЙ В РОМАНИИ! -----…
$193 208
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Дом в Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Первый покупатель может выбрать цвет Фасадо! Отправка SPACE A + + CLASS COLLOCATED NAM в CAU…
$229 982
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Дом в Lepsiskiai, Литва
Дом
Lepsiskiai, Литва
Площадь 33 м²
Количество этажей 1
SALES YAUKUS AND LEBAI PROCEDURE SODO HOUSEHOLD IN THE EXCLUSIVELY OF THE MILK AREA - LEPIST…
$46 739
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Дом в Narsieciai, Литва
Дом
Narsieciai, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Коттедж на продажу Есть 124 и 132 кв.м площади, соединенные через шкафчик, 2 этажа Для прод…
$3,01 млн
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Дом в Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
4 номера коттеджа на продажу в Домейкаве! Отличный выбор для тех, кто ищет комфортное жилье…
$297 692
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Дом в Pamaisupys, Литва
Дом
Pamaisupys, Литва
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
В 9 минутах от Старого города Каунаса вы уже здесь - в Паугайпеписе, в вашем новом доме - ря…
$560 362
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Дом в Sakiai, Литва
Дом
Sakiai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Вы можете найти все последние объявления о недвижимости CAPITAL на нашем сайте www.capital.l…
$52 826
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Квартира 1 комната в Noreikiskes, Литва
Квартира 1 комната
Noreikiskes, Литва
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
Квартира на продажу 47 кв.м. В нужде - подлинная история и мир рядом с городом Квартира пло…
$71 245
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Дом в Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Свежие мольбы о продаже в куполе с южной и южной кожей В поисках качественного, уютного и э…
$455 294
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Квартира 2 комнаты в Uzliedziai, Литва
Квартира 2 комнаты
Uzliedziai, Литва
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/2
FORMER-124: Практическое решение по выбору объекта В одном из самых популярных населенных п…
$145 928
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Дом в Arlaviskes, Литва
Дом
Arlaviskes, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Продажа дома в Арлавикосе в Кадагес и Немуно! ----------------------------------------------…
$58 370
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Дом в Smiltynai I, Литва
Дом
Smiltynai I, Литва
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
КОМПАКТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ А + + КЛАССНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ГРОССКОЙ ЛОГБОКОЙ - ФОС 1 КМ К МИЛКУ K…
$186 786
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Типы недвижимости в Каунасском районе

квартиры
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Параметры недвижимости в Каунасском районе, Литва

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