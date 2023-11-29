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Жильё в Каунасский район, Литва

Karmelava
5
Zapyskis
4
Кулаутува
4
148 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Girionys, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Girionys, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
€86,000
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Дом с газовым отоплением в Lapes, Литва
Дом с газовым отоплением
Lapes, Литва
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
€269,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Гарлява, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Гарлява, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€230,000
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Дом с Furnace heating в Rinkunai, Литва
Дом с Furnace heating
Rinkunai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
ЖИЛОЙ ДОМ СО СКЛИПОМ 16.31 утра. МАЛЕНЬКИЙ РАДЖ. В КАЖДОМ ВИТАУТО Г. 26 в самом центре город…
€21,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Kreslynai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Kreslynai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИЛИУМ ДВА ДОМА В ОСМОТРЕННОМ МЕСТЕ ЖДУТ НОВУЮ СЕМЬЮ!! ------------------------…
€99,999
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Virbaliskiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Virbaliskiai, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается качественный, элитный дом с самым красивым участком и видом на Каунас! Всего в 20 …
€450,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Mastaiciai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Mastaiciai, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Корпоративный коттедж с аккуратной обстановкой идеально подходит для семьи, которая ищет пол…
€239,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Romainiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Romainiai, Литва
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
€429,000
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Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Ramuciai, Литва
Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Ramuciai, Литва
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ДОМ ОЗУ 10 МИН Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА КУНКА !!! ПРОДАНО ЭТОГО КАЧЕСТВА И ERDVUS 2 ДОМА С …
€299,500
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Dievogala, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Dievogala, Литва
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ДОМА С ГУАРЕЛИНОМ И ОСТРОЙ В ЗАПИ-БАНЕ. ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ С ГОРОДОМ, ПОЛНАЯ ИСКЛЮЧЕННАЯ …
€159,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Jadagoniai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Jadagoniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
€95,900
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Vijukai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€165,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Vijukai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Vijukai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
€68,000
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Квартира 3 комнаты с газовым отоплением, с Storeroom, без ремонта в Кулаутува, Литва
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением, с Storeroom, без ремонта
Кулаутува, Литва
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
€65,000
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Дом с Furnace heating в Stanaiciai, Литва
Дом с Furnace heating
Stanaiciai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
€49,000
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Дом с балконом, с бассейном, с With furniture в Smiltynai II, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с With furniture
Smiltynai II, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ В ВИДУАЖЕ И ЛАУКЕ САМЕС В КИМЕ! Преимущества: • Управлять, контролировать…
€50,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Rinkunai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Rinkunai, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
КЛАСС, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЭРВУСА, 180 КВ.М, С 4,25 ЗОНА ЗЕМЛЯ СКЛИПУ, ПРОСПЕКТ VYTAUTO, ГАРЛИЯ! ГА…
€189,999
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Дом с балконом, с гаражом, с интернетом в Rinkunai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Rinkunai, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
€199,900
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Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment в Каунасский район, Литва
Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment
Каунасский район, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
МЫ БЫЛИ НЕКОТОРЫМ КУЛЬТУРОМ В ГОРОДЕ СУДА, 212,38 КВ. М ДОМ С СТРОИТЕЛЬСТВОМ, С ЛАУК ТЕРАСА …
€284,999
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунасский район, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунасский район, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
€68,999
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Дом с Furnace heating в Каунасский район, Литва
Дом с Furnace heating
Каунасский район, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
€190,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Noreikiskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Noreikiskes, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
€440,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Noreikiskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Noreikiskes, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
€185,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Peleniai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Peleniai, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
СОДИ СОДИ АНТ НЕРИС ХРАН ВСЕГО В 12 КМ ОТ КУБ-СИТИ РИБОС!!! СКЛИПАС - МУРАВЕЙ ВЫСШЕГО НЕРЕЯ…
€129,000
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Дом в Каунасский район, Литва
Дом
Каунасский район, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
€130,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment в Paparciai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Construction Brick, с Domestic equipment
Paparciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
3 НОМЕРА КУПИТЬ, STIRD G., В ИНДИКАТОР! Для тех, кто ценит мир и хочет отвлечься от городск…
€116,000
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Дом с гаражом, с Domestic equipment, с Furnace heating в Slienava, Литва
Дом с гаражом, с Domestic equipment, с Furnace heating
Slienava, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
В СОБСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ, НЕВЕРЯТЬСЯ В РАМИО-МЕСТЕ, НЕ ПОСАДНО ДЛЯ ПРОЦЕССА, ПРОМЫШЛЕНН…
€225,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Jadagoniai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Jadagoniai, Литва
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
ДОМ ERDVUS, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ УЛУЧШЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОЕКТАХ Реновации: БОЛЬШИЕ СЕМЬИ, ЖИВУ…
€235,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Stanaiciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Stanaiciai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБИ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СТАНАХ, CANUN RAJONE. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВИТЬ 2 ДОП…
€147,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Rykstyne, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rykstyne, Литва
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Продается любимый и контролируемый дом в Кармелаве на земельном участке площадью 221,36 кв.м…
€229,000
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Типы недвижимости в Каунасский район

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Каунасский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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