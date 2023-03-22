Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Исключение — только для обладателей ВНЖ

Сейм Литвы в первом чтении утвердил законопроект о внесении изменений в Закон о международных санкциях. Серьезные корректировки касаются россиян и белорусов. Цель ограничительных мер — защита интересов национальной безопасности и внешней политики.

Главные изменения, согласно проекту закона:

Заявления на визы от граждан России и Республики Беларусь приниматься не будут .

от граждан России и Республики Беларусь . Россияне, проходящие через внешнюю границу Евросоюза на территорию Литвы, будут проходить индивидуальную дополнительную детальную проверку.

Выдача видов на жительство, статуса электронного резидента и гражданства гражданам России приостанавливается.

гражданам России приостанавливается. Покупать недвижимость в Литве россиянам и юрлицам запретят — сделать это смогут только те, у кого есть литовское ВНЖ.

— сделать это смогут только те, у кого есть литовское ВНЖ. Сведения о связанных с литовскими политиками компаниях, которые поддерживают экономические связи с Россией и Беларусью, будут публичными.

Отметим, что будет еще второе рассмотрение этого законопроекта. Но учитывая 100% голосов «за» в этот раз, второе чтение вряд ли станет исключением.