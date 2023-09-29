В Литве за €82,000 продается уютная дача: недалеко от Вильнюса и рядом озеро

В небольшой деревне Pakonys, которая расположена всего в 20 километрах от Вильнюса, продается очень ухоженный и уютный домик, который отлично подойдет и в качестве дачи, и как дом для постоянного проживания вдали от городской суеты.

Дом с Furnace heating Pakonys, Литва €82,000 76 м² Количество этажей 2

В небольшой деревне Pakonys, которая расположена примерно в 20 километрах от Вильнюса, продается уютный дачный домик. Дом расположен на берегу маленького водоема, вокруг него — лес и красивые, практически швейцарские, луга. При этом вокруг есть еще дома, поэтому абсолютно уединенным место точно не назовешь. К участку ведет грунтовая дорога.

Дом общей площадью 76 кв.м. расположен на участке площадью 600 кв.м. Участок ровный, засажен газоном и небольшими деревьями по периметру. Несмотря на то, что здание было построено в 1986 году, дом выглядит очень аккуратным и ухоженным — судя по фотографиям, нынешний владелец относился к нему со всей душой.

Дом двухэтажный. На первом этаже расположена гостиная-кухня с камином и обеденной зоной. Отсюда же есть выход на террасу. На втором этаже есть общая комната и спальня с выходом на балкон.

Скорее всего, в доме недавно был произведен косметический ремонт — стены выглядят свежепокрашенными. Здесь есть вся необходимая для проживания мебель. Что же касается бытовой техники и кухни — вопрос остается открытым, потому что ни на фотографиях, ни в описании объявления кухни нет. Несмотря на это, дом выглядит уютным.