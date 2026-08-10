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Жилье в Вильнюсском городском самоуправлении, Литва

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Вильнюс
435
437 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/3
Осторожная зона Валакама — утро, когда вы просыпаетесь вместе с птицами, сосать и вечерами, …
$389,212
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Продано 1-е место в ФАБИЖОНИКЕ! ___________ Принципы: - комфортный первый этаж; туалет и ван…
$139,763
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продажа современного одноэтажного дома в Квартале Вильнюм, Фабрико Г. Для тех, кто ищет комф…
$457,972
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Паркидам Классы + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТАЛЬТАЦИИ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ИСКЛЮЧИ…
$348,551
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
Безопасная инсталляция Класс А + + 2 КАБЛЫ БЫЛИ ПРОЕКТОМ КОНСТРУКЦИИ ГРУППЫ - МАСТЕР Г. 184 …
$216,229
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Квартира 5 комнат в Вильнюс, Литва
Квартира 5 комнат
Вильнюс, Литва
Число комнат 5
Площадь 118 м²
Этаж 4/4
Просторная квартира площадью 117,91 кв.м. (3477 евро / кв.м.) с автономным газовым отопление…
$473,381
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продажа новых домов А + СУБЛОКАТНЫЕ ДОМЫ С ЧАСТЬЮ АПДАЙЛА, ВИЛЬНИУС МИСТЕ, ПРОЕКТ МОДЕРНУС С…
$318,102
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Строительство 34 кв.м. 2 Казтализировано в МАРКУЧИ, ПАТ ВИЛНЕЛЕ. Ищете дом, где ритм города …
$139,063
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Пространство 1 Кастл, но в Фабионике Принципы: *Все для жизни, TIEK INVESTMENT; *Функционир…
$128,571
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 9/12
Отправка ваших 2-х кабинок была отправлена с общей координацией в балтюрах. Принципы: • ПУЛ…
$114,053
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Двухэтажная квартира с частным двором. Комфортное место в микрорайоне Пашилайчяй может легко…
$339,855
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
Очень хорошая планировка, аккуратная, теплая 3-квартира с подвалом, Новый Вильнюс, ул. Парко…
$190,711
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Этаж 1/4
Продажа фоток в новых продуктах питания, слушание Принципы: + энергетический класс; Объем ц…
$113,593
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продажа частичной апдейлы в новом, исключительном качестве в море! Знай, но живи! Откройте…
$245,656
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Продажа для разной молодежи, отдельных домов в поле Ищете дом, где вы можете жить без допол…
$369,818
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Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/9
ОТКРЫТЫЙ ДЕНЬ ДОМЕСТИКА, в течение которого можно посетить квартиру, увидеть ее, оценить и п…
$123,974
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Новый жилой дом! Продается современный дом класса А++ в тихом районе Баджораса. Общий Адрес…
$319,618
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
Сказал в течение нескольких часов с автомобилем места продажи и Эрдус Балкон ...............…
$317,691
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/4
Проект LOMA RESIDENCE был отправлен на стол - ВИЛЬНИУС ГОЛОВУ! Жизнь в самом центре столицы,…
$255,782
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/3
Продаётся уютная и качественно обустроенная просторная 2-комнатная квартира с балконом в рен…
$213,995
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продажа новых домов А + СУБЛОКАТНЫЕ ДОМЫ С ЧАСТЬЮ АПДАЙЛА, ВИЛЬНИУС МИСТЕ, ПРОЕКТ МОДЕРНУС С…
$309,824
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
2 номера квартиры на продажу в Skirmums, Karavių g. Приглашаю Вас связаться с Вами в удобное…
$159,429
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Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 1/9
Продажа новых и модерабельных суремонированных, мрачных независимых, построенных на вторые ц…
$149,801
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Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Этаж 9/9
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЕНТУШНОГО ТИПА было связано с 77 КВ. -------------------------------------------…
$744,718
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Пространство отправления и нормальные 125 знаний. Ищете дом, в котором гармонирует спокойст…
$553,130
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Современный, новый дом-одиночка в Вайдотае, Вильнюс! Стильный и функциональный 4-комнатный …
$310,858
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продажа жилого дома с красивым и первым нетольным городом. Специальные цены на ОТКРЫТЫЕ ДНИ …
$149,433
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
В замке вдали от главных улиц продается недавно построенная деревня A 108 кв.м. двойной дом.…
$237,657
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Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Продажа яка и света в «винном» проекте в штате Иллинойс Приглашаем Вас на День открытых две…
$287,872
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Квартира 2 комнаты в Salos, Литва
Квартира 2 комнаты
Salos, Литва
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/6
Продается в двух наручниках, ВИЛЬНИУС МИСТЕ! Квартира бесплатна и готова для новых жильцов! …
$175,039
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Типы недвижимости в Вильнюсском городском самоуправлении

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Вильнюсском городском самоуправлении, Литва

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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