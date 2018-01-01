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Hibora

Dikšių g. 11A, Dikšių k., Liolių sen., Kelmės raj. sav., Lietuva, LT 86194
;
Hibora
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.hibora.lt
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Описание

Пятнадцатилетний опыт в покупке, продаже и аренде недвижимости.

Услуги

Сегодня мы предоставляем следующие услуги:

  • продаем и сдаем в аренду, правильно рекламируем. Ищем клиентов в Литве и за границей;
  • консультируем тех, кто хочет купить, продать или арендовать недвижимость;
  • осуществляем оперативный поиск недвижимости для продажи или аренды;
  • по желанию клиента представляем интересы клиента в переговорах;
  • подготавливаем юридически защищенные предварительные договоры купли-продажи и кассовые;
  • консультирование по юридическим вопросам, связанным с кредитами под недвижимость для проектирования, строительства, реконструкции зданий класса А+ и выше теплостойкости;
  • организуем размежевание земельных участков, кадастровые и геодезические замеры, составление детальных планов, изменение целевого назначения, проектирование, строительно-ремонтные работы;
  • предоставляем консультации по реализации инвестиционных проектов, открытию бизнеса, решению проблем в бизнесе.

 

Наши агенты в Литве
Борисас Маркулис
Борисас Маркулис
19 объектов
Агентства рядом
Profit Realty
2 объекта

Помогаем зарабатывать на зарубежной недвижимости! Зарабатывайте 15-40% на перепродаже или до 12% годовых на аренде.

Цены на недвижимость для наших покупателей, будут ниже, нежели ценны в ценниках застройщиков.

Мы сами строим и сотрудничаем с крупнейшими строительные организации Северного Кипра.

Мы делаем все возможное, чтобы обслуживать вас и после продажи недвижимости, а также при необходимости помогать с социальной адаптацией на Кипре.

В настоящее время мы работаем с Испанией, Северным Кипром и Турцией, но мы всегда стремимся превзойти ваши ожидания, по этому поможем вам приобрести недвижимость в любой точке мира.

 

Memelhaus
50 объектов
Capital Сommercial
23 объекта

Capital – успешно по принципу франшизы работающая компания в Литве, предлагающая широкий выбор услуг в области недвижимого имущества. Capital объединяет брокеров по недвижимости, оценщиков недвижимости, землемеров, специалистов в области строительства, отделки жилья, кредитных брокеров, страховых брокеров, специалистов финансового учета и других профессионалов рынка недвижимости. Наша цель – создавать ценность для клиентов, выделяться среди других, быть надежной и гибкой компанией, которая всегда впереди.

 

Domlidera
5 объектов

О своей работе мы знаем все и каждый заказ исполняем с любовью и особым вниманием к заказчику. Наше агентство недвижимости находится в Литве и мы всегда в курсе происходящих событий - падения и роста цен, появления актуальных предложений, изменений в законодательстве и прочего.

С нами надежно.

Relist
8 объектов

Relist - профессиональная компания по оказанию услуг в сфере недвижимости, команда которой состоит из специалистов по жилой и коммерческой недвижимости с многолетним опытом.

Опыт компании исходит от дочерней компании DNB (позже Luminor) банка, занимающейся недвижимостью, DNB Būstas (позже Luminor Būstas). 2019 г. Luminor Būstas был продан, но команда компании продолжает работать в Relist.

Принципы работы компании нарушают традиционную концепцию полного цикла (от - до) одного брокера. Чтобы процесс поиска или продаж был эффективным, на разных этапах работают разные специалисты. Таким образом, вся команда стремится создать максимальную ценность для клиента.

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