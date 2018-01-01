Hibora
Dikšių g. 11A, Dikšių k., Liolių sen., Kelmės raj. sav., Lietuva, LT 86194
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Мы в соцсетях
Описание
Пятнадцатилетний опыт в покупке, продаже и аренде недвижимости.
Услуги
Сегодня мы предоставляем следующие услуги:
- продаем и сдаем в аренду, правильно рекламируем. Ищем клиентов в Литве и за границей;
- консультируем тех, кто хочет купить, продать или арендовать недвижимость;
- осуществляем оперативный поиск недвижимости для продажи или аренды;
- по желанию клиента представляем интересы клиента в переговорах;
- подготавливаем юридически защищенные предварительные договоры купли-продажи и кассовые;
- консультирование по юридическим вопросам, связанным с кредитами под недвижимость для проектирования, строительства, реконструкции зданий класса А+ и выше теплостойкости;
- организуем размежевание земельных участков, кадастровые и геодезические замеры, составление детальных планов, изменение целевого назначения, проектирование, строительно-ремонтные работы;
- предоставляем консультации по реализации инвестиционных проектов, открытию бизнеса, решению проблем в бизнесе.
Земельные участки
Наши агенты в Литве
Агентства рядом