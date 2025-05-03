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Relist

Литва, Вильнюсское городское самоуправление
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
На платформе
На платформе
4 года 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Lietuvių
Веб-сайт
Веб-сайт
relist.lt
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Об агентстве

Relist – это агентство недвижимости, работающее более 8 лет, объединившее команду опытных экспертов, ориентированных на индивидуальные потребности клиентов. Основной сегмент нашей деятельности – рынок жилой недвижимости, включающий как продажи новостроек, так и объектов вторичного рынка. 

Мы также специализируемся на инвестиционных проектах, помогая клиентам находить самые прибыльные возможности в сфере недвижимости.

Профессиональная команда, глубокие знания рынка и доверие клиентов – именно то, что позволяет нам обеспечивать высочайшее качество услуг.

Услуги
  • Подбор и поиск жилой и коммерческой недвижимости в Литве, Португалии и Испании;
  • Продажа недвижимости в Литве (продажа квартир, домов, коммерческих помещений в Литве);
  • Удаленная покупка/продажа недвижимости в Литве;
  • Консультации по вопросам развития новых объектов недвижимости в Литве, их дальнейшая реализация;
  • Инвестиционные проекты в Литве и Португалии;
  • Постройка новых объектов недвижимости по запросу клиента;
  • Сопровождение сделок с недвижимостью;
  • Консультации по вопросам недвижимости в Литве;
  • Аренда недвижимости в Литве;
  • Оформление наследства в Литве.
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:22
(UTC+3:00, Europe/Vilnius)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 8 объектов
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/11
Продается просторная, стильно и качественно обставленная, 3-комнатная квартира на ул. Кауно …
$283,961
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/20
Продается просторная, стильно и качественно обставленная, 3-комнатная квартира на ул. Каунос…
$310,030
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Продаеться эксклюзивная 2-комнатнаха квартира в аутентичном доме расположеном в самом сердце…
$283,354
Квартира в Вильнюс, Литва
Квартира
Вильнюс
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
ПРОДАЕТСЯ часть дома с большим участком в Вильнюсе. ОПИСАНИЕ ДОМА: - Тип здания – помеще…
$68,215
Дома
Смотреть все 8 объектов
Дом 9 комнат в Вильнюс, Литва
Дом 9 комнат
Вильнюс
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Просторный, хорошо построенный и полностью оборудованный дом на участке 9 соток. Инфрастр…
$539,910
Дом 6 комнат в Bajorai, Литва
Дом 6 комнат
Bajorai
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Продается современный, качественно построенный дом в эксклюзивном месте - в закрытом поселке…
$404,946
Дом 5 комнат в Dvaryksciai, Литва
Дом 5 комнат
Dvaryksciai
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
В уникальном месте по своей красоте, в западной части города Вильнюс, между двумя озерами, р…
$430,719
Дом в Geliogaliai, Литва
Дом
Geliogaliai
Площадь 63 м²
Продается усадьба в Молетайском районе недалеко от Цветочного озера. Вы ищете уголок поко…
$92,661
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 4 объекта
Инвестиционная 104 м² в Паланга, Литва
Инвестиционная 104 м²
Паланга
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
$754,080
Коммерческое помещение 3 339 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 3 339 м²
Вильнюс
Площадь 3 339 м²
Количество этажей 5
Продается участок (арендуемый у государства) с проектом гостевого дома. Территория - 0…
$1,09 млн
Безопасная инвестиция с годовой доходностью ~ 7% в Вильнюс, Литва
Безопасная инвестиция с годовой доходностью ~ 7%
Вильнюс
Площадь 330 м²
Количество этажей 5
В ВИЛЬНЮСЕ ПРОДАЕТСЯ 5 КВАРТИР В ОТДЕЛЬНОМ ПОДЪЕЗДЕ Продаются жилой комплекс, в который в…
$1,06 млн
Коммерческое помещение в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение
Вильнюс
Продаеться коммерческй участок в городе Вильнюс. Участок находиться около Минского шоссе, ря…
Цена по запросу
Земельные участки
Смотреть все 4 объекта
Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс
Продается участок с разрешением на постройку гостевого дома. Территория - 0.1370 га …
$2,13 млн
Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
Вильнюс
Продаётся участок земли площадью 8 соток в Салининках, на улице Кельмийские Сады, 42, с садо…
$48,123
Участок земли в Вильнюс, Литва
Участок земли
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Продаётся участок земли площадью 9,51 сотка в Салининках, на улице Кельмийские Сады, 21. Это…
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Участок земли в Вильнюс, Литва
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Продаеться коммерческй участок в городе Вильнюс. Участок находиться около Минского шоссе, ря…
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English, Lietuvių
Memelhaus
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