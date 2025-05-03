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Об агентстве

Relist – это агентство недвижимости, работающее более 8 лет, объединившее команду опытных экспертов, ориентированных на индивидуальные потребности клиентов. Основной сегмент нашей деятельности – рынок жилой недвижимости, включающий как продажи новостроек, так и объектов вторичного рынка.

Мы также специализируемся на инвестиционных проектах, помогая клиентам находить самые прибыльные возможности в сфере недвижимости.

Профессиональная команда, глубокие знания рынка и доверие клиентов – именно то, что позволяет нам обеспечивать высочайшее качество услуг.