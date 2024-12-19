  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Bajorai
  4. Жилой квартал Žemuogių namai

Жилой квартал Žemuogių namai

Bajorai, Литва
от
$488,795
НДС
от
$2,842/м²
;
TOP TOP
7
Оставить заявку
ID: 32840
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Литва
  • Область / штат
    Вильнюсский уезд
  • Район
    Вильнюсский район
  • Деревня
    Bajorai

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

О комплексе

Дома для качественной жизни!

Здесь жителей радует свежий воздух, окружение лесов и зелени, а также возможность быстро и удобно добраться до центра Вильнюса.

„Žemuogių namai“ — это красивый и уютный жилой комплекс из четырёх домов, расположенный в тихом районе, вдали от основных улиц. Он отличается безопасной средой, освещёнными асфальтированными дорогами и респектабельным, дружелюбным соседством.

Приглашаем вас поселиться в новом уютном жилом квартале „Žemuogių namai“, расположенном в северо-западной части Вильнюса.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дом
Площадь, м² 171.5
Цена за м², USD 2,850
Цена квартиры, USD 488,795

Местонахождение на карте

Bajorai, Литва

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Prūsų namai
Вильнюс, Литва
от
$118,602
Жилой квартал Liepų alėja
Lindiniskes, Литва
от
$434,740
НДС
Вы просматриваете
Жилой квартал Žemuogių namai
Bajorai, Литва
от
$488,795
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
TOP TOP
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Показать все Жилой квартал Liepų alėja
Жилой квартал Liepų alėja
Lindiniskes, Литва
от
$434,740
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 159 м²
4 объекта недвижимости 4
„Liepų alėja“ — это красивый и уютный жилой квартал, расположенный в тихом районе, рядом с лесом, где можно наслаждаться спокойствием природы и свежим воздухом. Квартал создан для тех, кто ищет спокойное место для жизни в окружении природы, но при этом хочет пользоваться удобствами города. …
Агентство
Relist
Оставить заявку
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Показать все Жилой квартал Prūsų namai
Жилой квартал Prūsų namai
Вильнюс, Литва
от
$118,602
Год сдачи 2022
Дома в Вильнюсе от 67 до 200 кв.м с земельными участками до 22 акров«Прусу Намаи» — поселение в городе Вильнюсе, включающее более 300 жилых и коммерческих единиц. Дома и инфраструктура, расположенные между Тракаем и Вильнюсом, позволяют посетить исторические места и озера, а также получить д…
Застройщик
PRUSU NAMAI
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Литве
Рынок недвижимости Литвы в 2024: восстановление после спада
19.12.2024
Рынок недвижимости Литвы в 2024: восстановление после спада
В Литве за €82,000 продается уютная дача: недалеко от Вильнюса и рядом озеро
29.09.2023
В Литве за €82,000 продается уютная дача: недалеко от Вильнюса и рядом озеро
Падение спроса, рост цен и ипотечных ставок в Литве. Анализ и тенденции рынка недвижимости Литвы. Аналитика от REALTING
25.09.2023
Падение спроса, рост цен и ипотечных ставок в Литве. Анализ и тенденции рынка недвижимости Литвы. Аналитика от REALTING
Литва запретит россиянам покупать недвижимость, но не всем 
03.04.2023
Литва запретит россиянам покупать недвижимость, но не всем 
Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Исключение — только для обладателей ВНЖ
22.03.2023
Россиянам запретят покупать недвижимость в Литве? Исключение — только для обладателей ВНЖ
Новостройки не продаются, цены растут. Итоги рынка недвижимости Литвы в начале года
16.02.2023
Новостройки не продаются, цены растут. Итоги рынка недвижимости Литвы в начале года
Не можешь доказать право на двойное гражданство? Тогда тебя лишат гражданства Литвы 
03.02.2023
Не можешь доказать право на двойное гражданство? Тогда тебя лишат гражданства Литвы 
«На продукты тратим 200 евро в месяц». Белоруска о переезде в Литву, стоимости жизни и особенностях литовцев в 2022
22.11.2022
«На продукты тратим 200 евро в месяц». Белоруска о переезде в Литву, стоимости жизни и особенностях литовцев в 2022
Показать все публикации