Как переехать в Литву и какие для этого нужны основания? За сколько можно арендовать или купить квартиру в Вильнюсе ? Какой суммы в месяц будет достаточно для комфортной жизни? Такие вопросы возникают у всех людей, которые хотят переехать в Литву. Ответы на них, основанные на личном опыте, вы найдете в этом тексте.

Кто-то переезжает в Литву работать, кто-то учиться, кто-то вести бизнес — у каждого своя история. Одной из таких историй мы сегодня и поделимся. Минчанка Валерия рассказала нам о своем опыте переезда в Литву и трудностях, с этим связанных, поиске жилья и средней стоимости аренды в Вильнюсе, а также о литовцах и их особенностях.

«Всегда мечтала пожить хотя бы немного в каждой стране мира»

— Меня зовут Валерия, мне 27 лет. Родилась и выросла я в Минске. По образованию я переводчик-референт, закончила ФМК в МГЛУ в 2017 году. С тех пор работала в самых разнообразных областях (продажи, юридическая компания, хоспиталити в major events, снова продажи, YouTube, IT), а сейчас погрузилась в мир диджитал-маркетинга. На данный момент работаю копирайтером, занимаюсь SMM, создаю контент для заведений и брендов, а еще веду свой гастро- и тревел-блог в Instagram и в TikTok .

Я с детства много путешествовала и всегда мечтала пожить хотя бы немного в каждой стране мира, но самое большое место в моем сердце всегда занимала Европа. Буквально несколько лет назад думала, что было бы интересно переехать в Литву на какое-то время как в перевалочный хаб между Евросоюзом и РБ — доступны лоукостеры и, в то же время, близко к семье. Что ж, бойся своих желаний, как говорится.

Мы переехали около полугода назад, 6 июня 2022 года. Дело в том, что компания, где работает мой молодой человек, приняла решение релоцировать сотрудников в Литву — в связи с тем, что в этой стране уже много лет находится один из офисов компании, туда можно полноценно трудоустроиться (в отличие от Польши и Грузии, где пришлось бы открывать ИП). Но это, разумеется, был не единственный критерий для выбора Литвы.

Еще одним важным фактором было расстояние от Минска — все-таки 180 км. как-то морально легче воспринимается, чем тот же Тбилиси или Варшава (добраться в которую сейчас быстрее чем за 24 часа, мне кажется, невозможно). Грузия нам не подошла, так как у молодого человека аэрофобия, а Польша казалась максимально неизведанной в отличие от уже почти «родной» Литвы (там и парень бывал часто, и я проводила очень много времени со своих 9 лет). Так мы и сделали выбор — едем в Литву.

«Выяснилось, что как пара переехать в Литву мы не можем»

— В рамках релокейта от конкретной компании, где парень был трудоустроен, нужно было иметь опыт работы от 5 лет на текущей должности или высшее образование; также заработная плата не должна была быть ниже прожиточного минимума Литвы — насколько я помню, по состоянию на январь 2022-го это было около 1600 евро.

Примечание. Вот какие могут быть основания для релокейта в Литву сейчас: воссоединение семьи, работа, учеба, ведение бизнеса и т.д. Обо всех нюансах переезда бизнеса в Литву можно почитать в этом материале .

Какие есть миграционные требования для переезда в Литву:

Национальная виза (D). Ее обычно выдают тем, кто приезжает в Вильнюс на работу или учебу на срок менее года.

Ее обычно выдают тем, кто приезжает в Вильнюс на работу или учебу на срок менее года. Стартап-виза. Этот вариант предназначен для основателей стартапов, которые хотят запустить свой бизнес в Литве. Как только ваша бизнес-идея получит одобрение от литовской экспертной комиссии, вы сможете получить разрешение на временное проживание.

Этот вариант предназначен для основателей стартапов, которые хотят запустить свой бизнес в Литве. Как только ваша бизнес-идея получит одобрение от литовской экспертной комиссии, вы сможете получить разрешение на временное проживание. Голубая карта Европейского Союза. Это вид на жительство и разрешение на работу для высококвалифицированных граждан не из ЕС.

— Наш процесс переезда не обошелся без трудностей. Выяснилось, что в Литву (в отличие от Польши и, тем более, Грузии) мы не можем переехать как пара: я временно не работала на тот момент, решила устроить себе так называемый GAP YEAR, а это означало, что юридически я не имею никаких оснований для переезда в Литву. Более того, факт партнерства с айтишником для Литвы не является аргументом для оформления визы и ВНЖ (даже если у вас несколько лет совместной жизни за плечами, фотографии, билеты и носки на батарее висят вперемешку — это все не работает). Вот таким вот неромантичным образом мы наспех расписались и принесли свидетельство о заключении брака HR-специалистам в офис уже МУЖА.

Из документов нужно было подготовить свидетельство о заключении брака, фотографии и паспорта; также надо было собрать все трудовые договоры мужа из всех компаний, где он работал за последние 5 лет. Остальное же, к нашему огромному счастью, взяла на себя компания мужа: многие айти-компании сегодня имеют целые отделы по работе с релокейтом сотрудников, поэтому тут нет ничего удивительного. Затем со всеми документами мы пошли подаваться в визовый центр на полугодовую визу D, в течении действия которой мы должны получить уже ВНЖ в Литве. В итоге со дня свадьбы до получения визы прошло около двух месяцев.

«Цены на продукты такие же, как в Беларуси, и даже ниже»

— Первичный поиск жилья я начала за месяц до переезда. Для нас было важно, чтобы квартира была обязательно двухкомнатная, так как мы оба большую часть времени работаем из дома и каждому необходимо личное пространство; еще было желательно, чтобы квартира находилась недалеко от офиса мужа.

В начале мая мы отобрали около 70 квартир по принципу «нам нравится»; затем определились с интересующими нас районами, после чего в списке осталось уже 39 квартир (потом мы еще добавили несколько вариантов из только появившихся объявлений).

В первое утро в Вильнюсе я написала абсолютно всем хозяевам отобранных нами квартир и стала договариваться о встречах. В первый день я посмотрела 8 или 9 квартир, муж присоединился к вечеру — после всех просмотров, мы были выжаты как лимон. К середине второго дня мы уже определились с желаемым районом, а вечером нашли «ту самую» квартиру.

Ситуация с ценами на аренду каждый месяц менялась, поэтому я не уверена, что сейчас все так же. Но в июне, «двушки» с хорошим ремонтом и всей бытовой техникой не на окраине города стоили от 500 евро и до бесконечности; «однушки», разумеется, были дешевле, и найти уютные квартирки по 350 евро все еще было возможно (коммуналка в эти цифры не входит, и тоже бывает очень разная). Кстати, любопытства ради мы узнавали цены на аренду на западе у моря (Паланга/Клайпеда) — там находились варианты по 150 евро за «двушку» на берегу моря (так что любители нордических пляжей — дерзайте).

Примечание. Иностранцы могут покупать любую недвижимость в Литве (кроме земельных участков). Купить квартиру в Литве площадью 50 кв.м. можно в среднем за €160,000 (в центре города), за пределами центра — за €100,000. Важно отметить, что ипотечных кредитов на иностранных граждан литовские банки не оформляют — получить ипотеку можно только, если у вас есть вид на жительство в республике. Подробнее о том, как получить ипотеку в Литве можно почитать тут .

— Теперь немного расскажу о стоимости жизни в Литве, исходя из нашего опыта. Цены на продукты такие же, как в Беларуси, и даже ниже: мясо, рыба, морепродукты, хамон, экзотические фрукты стали чем-то доступным, а не «едой для праздника». Если ни в чем себе не отказывать, один поход в магазин обходится в 40-60 евро, и такой продуктовой корзины хватает на 1.5-2 недели. Грубо говоря, на продукты и, если нужно, алкоголь уходит 200 евро в месяц.

В заведениях цены такие же, как в Минске, или на 20% дороже. Одежда и обувь дешевле, чем в РБ, почти на 50%. Из бьюти услуг пробовала только маникюр/педикюр (20-50 евро), массаж — в пределах 20-40 евро. Абонемент в спортклуб стоит около 30 евро. Такси стоит 3-8 евро; аренда электросамокатов намного дешевле, чем в РБ (однажды проехала практически из одного конца города в другой и заплатила 5 евро).

Мне кажется, что если на одного человека будет приходиться 1500 евро, это будет достаточно комфортная жизнь. Но, конечно, это очень субъективный вопрос: кто-то ведь жить не может без путешествий, кто-то много курит, кто-то домосед, а другой любит ходить на местную «Зыбицкую» и отдыхать в барах — это все может стать огромной дополнительной статьей расходов или, напротив, сохранить вам бюджет.

«В субботу вечером можно встретить гораздо больше людей в спортзале или бассейне, чем в баре»

— В Литве какая-то другая ментальность у людей — меньше про «казаться» и больше про «быть»: к примеру, люди здесь одеваются скромнее, практичнее и более стильно (не нарядно, а именно со вкусом). Сервис в банке, госучреждениях и в магазине очень приятный, а вот в заведениях иногда, напротив, бывает хуже, чем в Минске. В общем, все наоборот: если в Беларуси частники делают красиво и качественно, то в Литве они не сильно напрягаются; в госучреждениях же обратная ситуация — в Литве тебя очень быстро обслужат и вежливо окажут поддержку (в отличие от того же Минска).

В субботу вечером можно встретить гораздо больше людей в спортзале или бассейне, чем в баре, — нация в целом очень спортивная, чувствуется курс на Скандинавию. Для нас этот ЗОЖный пример стал заразительным, чему мы очень рады.

Собственно, жизнь в Вильнюсе нам нравится тем, что здесь созданы все условия для приобретения здоровых привычек: спорт и образовательные пространства бесплатные или дешевые, в то время как табачные изделия достаточно дорогие, а алкоголь, например, не продается после 8 вечера в магазинах (по воскресеньям уже после 15:00). И, конечно, эмоциональный фон тут более спокойный, экологичный что ли.

Из минусов: у заведений, магазинов, спортклубов почему-то не развито понятие ведения соцсетей, а это очень бы помогло в повседневной жизни элементарно узнавать информацию обо всех этих местах. А еще мне не нравятся суши в Литве — это моя личная драма, так как я обожаю японскую кухню. Зато здесь потрясно готовят мясо и много китайских ресторанов. Ну, и безусловно, нам не нравится быть вдали от близких — мы очень скучаем по людям.

Теперь несколько слов об инфраструктуре. Вильнюс — еще недостаточно большой город, чтобы проводить здесь метро, но уже достаточно большой, чтобы испытывать дискомфорт, используя только имеющийся общественный транспорт. Но лично для нас это не проблема, так как нам не нужно каждый день ездить на работу и обратно.

В городе много велодорожек, мало строительных работ; не так грязно, как в западной Европе, и очень много зелени. Если вы думали, что Минск — зеленый город, то Вильнюс вас приятно удивит, потому что тут все утопает в парках и зелени.

Районы очень разные: есть старый город с его знаменитыми лабиринтами, есть советское наследие, есть современные красивые жилые районы, а есть и местный Таймс-сквер, как многие его называют, — это район с небоскребами, где сосредоточены многие банки и офисы крупных компаний.

Главный мой совет для тех, кто хочет переехать, — подготовка, подготовка, и еще раз подготовка. Вам будет гораздо проще и быстрее освоиться, если вы сделаете «домашнее задание» перед переездом. В 21 веке нет недостатка в полезных ресурсах, поэтому активно пользуйтесь ими.

Хотите поделиться своим личным опытом переезда и жизни в другой стране? Напишите нам на почту info@realting.com. Будем рады рассказать вашу историю.