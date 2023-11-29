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Литва
Жилая
Каунасское городское самоуправление
Жильё в Каунасское городское самоуправление, Литва
Каунас
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381 объект найдено
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
348 м²
3
€295,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
348 м²
3
€295,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
60 м²
9/9
€72,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
3
60 м²
9/9
€72,000
Рекомендовать
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Local electricity
Каунас, Литва
115 м²
2
€48,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
259 м²
2
€199,500
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
168 м²
2
€129,999
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Capital
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Дом с центральным отоплением
Каунас, Литва
437 м²
2
€449,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
204 м²
2
€139,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
224 м²
2
€435,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
213 м²
2
€156,000
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Capital
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Дом
Каунас, Литва
354 м²
3
УКАЗАНА НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА МАЛЫЙ ДОМ С 8 А. СКЛЫПУ В ВИЛЛИОН, ПИКУЛО Г. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ…
€290,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
130 м²
2
ПОДЕЛИТЬСЯ ERDVUS И КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 4 КОМНАТЫ ПОДЛОЦИРОВАННЫЙ ДОМ В ДОМИКАЦИИ. AD…
€219,900
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Каунас, Литва
37 м²
1
€10,800
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
174 м²
2
KOTEDG ( BUTAS в двухкомнатном доме ) С 6 РАЗДЕЛОМ АРРИСА ПЕРЕД ОБРАЗЦОМ ОБРАЗЦОВ !!! ------…
€184,999
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
195 м²
2
€269,999
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Каунас, Литва
76 м²
1
€127,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
2
51 м²
1/5
€78,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
2
50 м²
5/9
€85,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
1
33 м²
4/5
€52,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
2
61 м²
2/5
€120,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
4
86 м²
1/3
€167,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
2
51 м²
3/5
€79,900
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic
Каунас, Литва
4
140 м²
15/16
€585,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
4
95 м²
1/2
€210,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
2
52 м²
5/5
€69,990
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
4
110 м²
1/2
€189,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
4
103 м²
2/3
€168,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
3
74 м²
2/2
€59,900
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
2
42 м²
2/3
Уютная и теплая двухкомнатная квартира в Маскале, владеющая двумя погребами, может храниться…
€149,000
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