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Жильё в Каунасское городское самоуправление, Литва

Каунас
380
381 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€295,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
€295,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
€72,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
€72,000
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Capital
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Дом с Local electricity в Каунас, Литва
Дом с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
€48,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунас, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунас, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€199,500
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
€129,999
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Дом с центральным отоплением в Каунас, Литва
Дом с центральным отоплением
Каунас, Литва
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
€449,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
€139,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
€435,000
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
€156,000
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 3
УКАЗАНА НЕОФИЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА МАЛЫЙ ДОМ С 8 А. СКЛЫПУ В ВИЛЛИОН, ПИКУЛО Г. ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ…
€290,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ПОДЕЛИТЬСЯ ERDVUS И КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 4 КОМНАТЫ ПОДЛОЦИРОВАННЫЙ ДОМ В ДОМИКАЦИИ. AD…
€219,900
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Каунас, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
€10,800
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
KOTEDG ( BUTAS в двухкомнатном доме ) С 6 РАЗДЕЛОМ АРРИСА ПЕРЕД ОБРАЗЦОМ ОБРАЗЦОВ !!! ------…
€184,999
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€269,999
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Каунас, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Каунас, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
€127,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
€78,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/9
€85,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
€52,500
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
€120,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Этаж 1/3
€167,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€79,900
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Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 15/16
€585,000
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
€210,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
€69,990
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
€189,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Этаж 2/3
€168,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
€59,900
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/3
Уютная и теплая двухкомнатная квартира в Маскале, владеющая двумя погребами, может храниться…
€149,000
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Типы недвижимости в Каунасское городское самоуправление

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Каунасское городское самоуправление, Литва

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