Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet pres de kikar hamedina

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Квартира на продажу исключительно по адресу 3, rue Clay
Разрешения на строительство в процессе!
49 000 €/м2
В настоящее время 93 м2, эта квартира будет расширена до 122 м2 и будет включать солнечную террасу 13 м2. ☀️Проект «Белый город»
В настоящее время на 2-м этаже он будет расширен до 3-го этажа.
Фасад
Парковка и хранение включены
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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