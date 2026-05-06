  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre 1 ere ligne de mer

Жилой квартал A vendre 1 ere ligne de mer

Тель-Авив, Израиль
от
$14,99 млн
;
Жилой квартал A vendre 1 ere ligne de mer
1
Оставить заявку
ID: 39814
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ха-Яркон, 121

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Для продажи Войдите в мир несравненной роскоши с этой великолепной 5-комнатной квартирой, расположенной в эксклюзивной башне у моря. Это уникальное свойство сочетает в себе обширные жилые помещения, высококлассную отделку и потрясающие виды, предлагая идеальное сочетание комфорта и элегантности. С 3 просторными родительскими апартаментами, частным садом с джакузи и удобствами мирового класса, эта квартира представляет собой кульминацию изысканности в Тель-Авиве. Не упустите возможность стать обладателем этого необычного жилья. Строительное оборудование: • Безопасность 24/7 • Спортивный зал • Бассейн для плавания Подробности квартиры: • 5 штук • 3 родительских комплекта 3-й этаж с лифтом • 520 м2 общей • Квартира 300 м2 + сад 220 м2 с джакузи • Просторные комнаты • Высококачественная отделка с самыми высокими стандартами 2 парковочных места с прямым доступом к квартире • Полностью меблированный

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
Жилой квартал Alerte bonne affaire vue mer imprenable a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал 3 maisons separees construites
Иерусалим, Израиль
от
$3,50 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre 1 ere ligne de mer
Тель-Авив, Израиль
от
$14,99 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville residence rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,16 млн
В центре города Раанана, в 2 минутах ходьбы от всех магазинов и удобств. Очень хорошие 4 комнаты с Мирпесетом, обращенным на запад, парковкой и подвалом. Очень светлая квартира. Включая мамочку
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,49 млн
Новое здание высотного строительства. Премиум расположение рядом со всеми удобствами. Частная подземная парковка включена. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan
Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan
Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan
Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan
Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan
Показать все Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan
Жилой квартал Superbe affaire a ramat gan
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,18 млн
Новый проект – Нахалат Ганим, Рамат Ган Местонахождение: Проект расположен в одном из самых востребованных районов Рамат-Гана, в самом сердце района Нахалат-Ганим. В нескольких минутах ходьбы от парка Хаяркон и различных городских достопримечательностей, район также богат магазинами, кафе, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации