Жилой квартал A vendre 1 ere ligne de mer

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Для продажи
Войдите в мир несравненной роскоши с этой великолепной 5-комнатной квартирой, расположенной в эксклюзивной башне у моря. Это уникальное свойство сочетает в себе обширные жилые помещения, высококлассную отделку и потрясающие виды, предлагая идеальное сочетание комфорта и элегантности. С 3 просторными родительскими апартаментами, частным садом с джакузи и удобствами мирового класса, эта квартира представляет собой кульминацию изысканности в Тель-Авиве. Не упустите возможность стать обладателем этого необычного жилья.
Строительное оборудование:
• Безопасность 24/7
• Спортивный зал
• Бассейн для плавания
Подробности квартиры:
• 5 штук
• 3 родительских комплекта
3-й этаж с лифтом
• 520 м2 общей
• Квартира 300 м2 + сад 220 м2 с джакузи
• Просторные комнаты
• Высококачественная отделка с самыми высокими стандартами
2 парковочных места с прямым доступом к квартире
• Полностью меблированный
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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