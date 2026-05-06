Жилой квартал A vendre 1 ere ligne de mer

Для продажи Войдите в мир несравненной роскоши с этой великолепной 5-комнатной квартирой, расположенной в эксклюзивной башне у моря. Это уникальное свойство сочетает в себе обширные жилые помещения, высококлассную отделку и потрясающие виды, предлагая идеальное сочетание комфорта и элегантности. С 3 просторными родительскими апартаментами, частным садом с джакузи и удобствами мирового класса, эта квартира представляет собой кульминацию изысканности в Тель-Авиве. Не упустите возможность стать обладателем этого необычного жилья. Строительное оборудование: • Безопасность 24/7 • Спортивный зал • Бассейн для плавания Подробности квартиры: • 5 штук • 3 родительских комплекта 3-й этаж с лифтом • 520 м2 общей • Квартира 300 м2 + сад 220 м2 с джакузи • Просторные комнаты • Высококачественная отделка с самыми высокими стандартами 2 парковочных места с прямым доступом к квартире • Полностью меблированный