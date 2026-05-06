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Жилой квартал Appartement a louer en centre ville jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,505
;
3
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ID: 39772
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Квартира особенно подходит для совместного проживания и имеет встроенные шкафы. Центральное и очень удобное расположение, рядом со всеми удобствами, общественным транспортом и местами отдыха.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
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Жилой квартал Appartement a louer en centre ville jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,505
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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