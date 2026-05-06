Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

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✨ Роскошный отдельно стоящий дом с бассейном - Восточная Раанана ✨В одном из самых востребованных районов Раананы, недалеко от синагоги Оэль Ари, этот отдельный дом, построенный всего 3 года назад, предлагает редкую, современную и элегантную среду обитания.
Разделенный на 8 номеров, отель предлагает красивые приемные зоны, превосходную высоту потолка и циркуляцию жидкости, предназначенную для комфортной семейной жизни.
✔️ Бассейн для купания
✔️ Частный лифт
✔️ Очень большой подвал с кинотеатром
✔️ Красивый родительский люкс
✔️ Терраса, прилегающая к кухне
✔️ Современные услуги
✔️ Только 3-х летний дом
Яркое и изысканное свойство, сочетающее в себе современный комфорт, объемы и востребованное расположение.
Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
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