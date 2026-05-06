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Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

Раанана, Израиль
от
$18,90 млн
;
9
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ID: 37948
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Atidim

О комплексе

Перевод
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✨ Роскошный отдельно стоящий дом с бассейном - Восточная Раанана ✨В одном из самых востребованных районов Раананы, недалеко от синагоги Оэль Ари, этот отдельный дом, построенный всего 3 года назад, предлагает редкую, современную и элегантную среду обитания. Разделенный на 8 номеров, отель предлагает красивые приемные зоны, превосходную высоту потолка и циркуляцию жидкости, предназначенную для комфортной семейной жизни. ✔️ Бассейн для купания ✔️ Частный лифт ✔️ Очень большой подвал с кинотеатром ✔️ Красивый родительский люкс ✔️ Терраса, прилегающая к кухне ✔️ Современные услуги ✔️ Только 3-х летний дом Яркое и изысканное свойство, сочетающее в себе современный комфорт, объемы и востребованное расположение.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Раанана, Израиль
от
$18,90 млн
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