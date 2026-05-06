Жилой квартал Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana

✨ Роскошный отдельно стоящий дом с бассейном - Восточная Раанана ✨В одном из самых востребованных районов Раананы, недалеко от синагоги Оэль Ари, этот отдельный дом, построенный всего 3 года назад, предлагает редкую, современную и элегантную среду обитания. Разделенный на 8 номеров, отель предлагает красивые приемные зоны, превосходную высоту потолка и циркуляцию жидкости, предназначенную для комфортной семейной жизни. ✔️ Бассейн для купания ✔️ Частный лифт ✔️ Очень большой подвал с кинотеатром ✔️ Красивый родительский люкс ✔️ Терраса, прилегающая к кухне ✔️ Современные услуги ✔️ Только 3-х летний дом Яркое и изысканное свойство, сочетающее в себе современный комфорт, объемы и востребованное расположение.