Жилой квартал Villa de haut standing a kadima

Исключительные резиденции в Кадиме Частный комплекс из 16 коттеджей очень высокого положения В самом сердце Кадимы, одного из самых востребованных и качественных мест Шэрон, открывается эксклюзивный проект, состоящий всего из 16 престижных коттеджей. Кадима соблазняет своей исключительной жизненной средой, сочетающей в себе жилое спокойствие, зеленую среду и непосредственную близость к основным дорогам в центре Израиля. Кадима, известная своим качественным населением, высококлассными школами и семейной атмосферой, в настоящее время является одним из самых популярных адресов для семей, желающих насладиться высококлассной жизненной средой, оставаясь в нескольких минутах от Нетании, Раананы, Герцлии и Тель-Авива. Этот проект осуществляется признанным строителем, специалистом по строительству престижных вилл, пользующимся солидной репутацией за качество своих достижений, безупречную отделку и внимание к деталям. Виллы, предназначенные для абсолютного комфорта Каждая вилла была разработана, чтобы предложить щедрые объемы, идеальную функциональность и особенно высокий уровень услуг. Подвалы: Идеальное независимое пространство для студии • гостиная • Камера • Много удобств (офис, игровая комната, независимое размещение, гостевое пространство) Первый этаж: • Большая светлая гостиная Современная американская кухня • Прямой доступ в частный сад • Частный бассейн • Элегантные и функциональные приемные помещения Пол: • 4 просторных номера • Высококлассный родительский люкс • Современные ванные комнаты • Оптимальный комфорт для всей семьи Высокие постоянные услуги Виллы получат выгоду от благородных материалов, современных удобств и отделки премиум-класса, которые соответствуют самым требовательным стандартам израильского рынка недвижимости. Расписание • Начало работы: сентябрь 2026 • Срок строительства: 24 месяца • Ожидаемая поставка: сентябрь 2028 Редкий проект, нацеленный на клиентов, ищущих эксклюзивность, пространство и качество жизни в одном из самых востребованных секторов Шарона.