Жилой квартал Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595

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Что, если бы вы могли купить новую квартиру в Иерусалиме по цене, которую, вероятно, больше не увидят?
В престижном проекте Mordot Arnona откройте для себя великолепную 5-комнатную квартиру площадью 123 м2, расположенную на 15-м этаже на 18-м этаже, наслаждаясь исключительной яркостью и высококлассными услугами.
Квартира имеет красивый балкон 14 м2, два парковочных места в подвале, мамад и расположена в современном здании, оборудованном четырьмя лифтами Шаббата.
Реальное преимущество этой возможности заключается в ее цене. Собственник должен продать быстро до сдачи ключей, запланированных примерно через месяц, что теперь позволяет ему приобрести эту недвижимость всего за 3 950 000, что является особенно привлекательной суммой для этого сектора и такого уровня доставки.
Редкий актив для семей, желающих быстро поселиться или для инвесторов, ищущих безопасную стоимость в одном из самых востребованных районов Иерусалима.
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