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Жилой квартал Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,39 млн
;
6
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ID: 37940
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Yitzhak Ernst Naventzel

О комплексе

Перевод
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Что, если бы вы могли купить новую квартиру в Иерусалиме по цене, которую, вероятно, больше не увидят? В престижном проекте Mordot Arnona откройте для себя великолепную 5-комнатную квартиру площадью 123 м2, расположенную на 15-м этаже на 18-м этаже, наслаждаясь исключительной яркостью и высококлассными услугами. Квартира имеет красивый балкон 14 м2, два парковочных места в подвале, мамад и расположена в современном здании, оборудованном четырьмя лифтами Шаббата. Реальное преимущество этой возможности заключается в ее цене. Собственник должен продать быстро до сдачи ключей, запланированных примерно через месяц, что теперь позволяет ему приобрести эту недвижимость всего за 3 950 000, что является особенно привлекательной суммой для этого сектора и такого уровня доставки. Редкий актив для семей, желающих быстро поселиться или для инвесторов, ищущих безопасную стоимость в одном из самых востребованных районов Иерусалима. Изображения, предоставленные IA для лучшей визуализации

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,39 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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