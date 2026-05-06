Жилой квартал Laffaire de lannee a mordot arnona appartement neuf 5 pieces livraison dans 1 mois prix exceptionnel jerusalem immobilier 026786595

Что, если бы вы могли купить новую квартиру в Иерусалиме по цене, которую, вероятно, больше не увидят? В престижном проекте Mordot Arnona откройте для себя великолепную 5-комнатную квартиру площадью 123 м2, расположенную на 15-м этаже на 18-м этаже, наслаждаясь исключительной яркостью и высококлассными услугами. Квартира имеет красивый балкон 14 м2, два парковочных места в подвале, мамад и расположена в современном здании, оборудованном четырьмя лифтами Шаббата. Реальное преимущество этой возможности заключается в ее цене. Собственник должен продать быстро до сдачи ключей, запланированных примерно через месяц, что теперь позволяет ему приобрести эту недвижимость всего за 3 950 000, что является особенно привлекательной суммой для этого сектора и такого уровня доставки. Редкий актив для семей, желающих быстро поселиться или для инвесторов, ищущих безопасную стоимость в одном из самых востребованных районов Иерусалима. Изображения, предоставленные IA для лучшей визуализации