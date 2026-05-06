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Жилой квартал Netivot quartier nofey yoram

Нетивот, Израиль
от
$1,47 млн
10.06.2026
$1,47 млн
10.06.2026
$496,860
05.06.2026
$508,620
03.06.2026
$517,440
02.06.2026
$521,850
01.06.2026
$523,320
31.05.2026
$521,850
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3
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ID: 37158
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Нетивот
  • Адрес
    Shivtei Israel

О комплексе

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После успеха проектов Neve sharone и Ramot Yoram Новый жилой комплекс Nofey Yoram на Netivot является частью преемственности предыдущих 2 проектов. Включает 3 очаровательных здания 4 этажа и 3 здания 9 этажей. Большой выбор 3-х комнатной квартиры в Пентхаусе и садовом первом этаже. Парковка и подвал для каждой квартиры. Доставка: 2 года Гибкий график.

Местонахождение на карте

Нетивот, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Netivot quartier nofey yoram
Нетивот, Израиль
от
$1,47 млн
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