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Дома в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

8 объектов найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
Дом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Площадь 200 м²
Property Code: 1562 - FOR SALE House of total surface 200 sq.m, on the Ground floor Vouli…
€2,30 млн
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Код недвижимости: 1318 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 170 кв.м, на 4 этаже Voulia…
€400,000
Дуплекс 2 спальни с near beach luxury brand new maisonette в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 2 спальни с near beach luxury brand new maisonette
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
€750,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,95 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…
€2,75 млн

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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