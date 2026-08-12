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Склады в Македонии и Фракии, Греция

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Kavala Municipality
13
Кавала
12
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14 объектов найдено
Склад 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Лошади, Центр: Продается двухуровневый магазин. Первый этаж 50 кв.м. и лофт 50 кв.м. (коммун…
$98,859
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Склад 200 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 200 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Кавала, Центр: Продается отремонтированный подвальный цех 200 кв.м. фасада на центральной и …
$210,306
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Склад 97 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 97 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 97 м²
Кавала, Сент-Джон: Магазин 100 кв.м. продается на первом этаже. Состоит из 1 пространства. Г…
$94,638
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TekceTekce
Склад 128 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 128 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 128 м²
Продается в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € ( Листинг № 889 ). Еще одна собст…
$178,760
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Склад 30 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 30 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Кавала, Байрон: Продается Магазин 30 кв.м. в 45 кв.м. участок фасада в многоквартирном доме …
$87,251
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Склад 100 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 100 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Кавала, Центр: FOR Торговый центр Corner Shop 100 кв.м. в Коммерческом пункте. Он состоит из…
$262,883
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Склад 38 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 38 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Кавала, Сент-Джон: Продается Магазин 38 кв.м. фасада на первом этаже. Он состоит из 2 помеще…
$44,164
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Склад 600 м² в Неа-Перамос, Греция
Склад 600 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Площадь 600 м²
Продается магазин в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 400 000 € (Листинг № ΝΠ277). …
$420,612
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Склад 55 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 55 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Кавала, Агиос Георгиос: Продается Магазин 55 кв.м. фасад на первом этаже. Он состоит из 1 пр…
$45,216
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Склад 1 000 м² в Кринидес, Греция
Склад 1 000 м²
Кринидес, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Независимое здание 2000 кв.м. на участке 5000 кв.м. на главной дороге КАВАЛАС - ДРАМАС. СУПЕ…
$946,377
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Склад 72 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 72 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Магазин для продажи в Аг. Иоаннис, Кавала префектуры Кавала за 65 000 € (Листинг № ΝΠ374). Е…
$68,349
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Склад 320 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 320 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Конный спорт, Центр: для магазина 320 кв.м. в подвале. Он состоит из 1 пространства и 1 ВК. …
$94,638
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Склад 99 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 99 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 99 м²
Кавала, Центр: Магазин продается в очень центральном районе города общей площадью 99 кв.м. в…
$131,441
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Склад 100 м² в Kavala Municipality, Греция
Склад 100 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Кавала, Центр: Продается Магазин 100 кв.м. на первом этаже 2 уровня с индивидуальным отоплен…
$189,275
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