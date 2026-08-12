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Инвестиционная недвижимость в Македонии и Фракии, Греция

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Kassandra Municipality
19
Pallini Municipal Unit
11
Kassandra Municipal Unit
8
Thassos Municipality
5
Инвестиционная Удалить
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27 объектов найдено
Инвестиционная 120 м² в Polygyros Municipality, Греция
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Инвестиционная 120 м²
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Инвестиционные виллы в Халкидики (Греция) Золотая виза Европы через недвижимость ГАРАН…
$514,498
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INEST HOMES
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Инвестиционная в Скала Рахонио, Греция
Инвестиционная
Скала Рахонио, Греция
Имущественный кодекс: 11780 - Строительство для продажи в Тасос Скала Рачониу за 710 000 евр…
$826,746
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Инвестиционная в Скала Калирахис, Греция
Инвестиционная
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Код собственности: 11896 - Строительство для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 840 000 евр…
$960,174
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TekceTekce
Инвестиционная 330 м² в Неа-Потидея, Греция
Инвестиционная 330 м²
Неа-Потидея, Греция
Площадь 330 м²
Отличная возможность для инвестиций в Халкидики, Греция! Это здание площадью 330 квадратных …
$740,415
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Агентство
Halkidiki Properties
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English
Инвестиционная в Скала Марион, Греция
Инвестиционная
Скала Марион, Греция
Код собственности: 11451 - Строительство для продажи в Тасос Скала Марион за € 165.000. Это …
$193,851
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Инвестиционная в Каллитеа, Греция
Инвестиционная
Каллитеа, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Аренда апартаментов в популярном приморском городе Калифея с потрясающим местоположением!! П…
$505,806
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Инвестиционная в Ханиотис, Греция
Инвестиционная
Ханиотис, Греция
Две квартиры на продажу в процветающем городе Ханиоти с видом на море и природной средой.  О…
$345,058
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Инвестиционная в Каллитеа, Греция
Инвестиционная
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Хорошо представленный таунхаус с 3 спальнями и мансардой на продажу в Халкидиках, расположен…
$157,879
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Инвестиционная в Полихроно, Греция
Инвестиционная
Полихроно, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Стремясь сделать инвестиции, это отличная возможность инвестировать в эти 5 домов (240 М жил…
$1,07 млн
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Инвестиционная в Каландра, Греция
Инвестиционная
Каландра, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Превосходное предложение, идеальная возможность с первоклассным расположением на ПЛЯЖЕ в тих…
$11,97 млн
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Инвестиционная в Kassandra Municipality, Греция
Инвестиционная
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
This traditional Greek property is located in a stylish residential area of Sani / Nea Fokia…
$1,30 млн
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Инвестиционная в Палиури, Греция
Инвестиционная
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Отдельный дом для продажи в отличном месте недалеко от лучших пляжей Кассандра недалеко от П…
$436,859
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Инвестиционная в Полихроно, Греция
Инвестиционная
Полихроно, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Отличная непристойность в процветающем городе Полихроно с этими 6 квартирами + 2 магазина на…
$862,149
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Инвестиционная в Каллитеа, Греция
Инвестиционная
Каллитеа, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Удивительный блок апартаментов и магазин на продажу в процветающем городе Калифея. Блок имее…
$1,52 млн
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Инвестиционная в Рахони, Греция
Инвестиционная
Рахони, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 1380 - Строительство для продажи в Тасосе Рачони за €180 000. Это 450 …
$188,373
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Инвестиционная 440 м² в Пефкохори, Греция
Инвестиционная 440 м²
Пефкохори, Греция
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
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Инвестиционная в Молес Каливес, Греция
Инвестиционная
Молес Каливес, Греция
Число комнат 8
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Investment opportunity knocks with these 8 apartments in front of the beach, ideal for an in…
$3,73 млн
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Инвестиционная в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Инвестиционная
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Имущественный кодекс: 1367 - Строительство для продажи за 590 000 евро. Это 470 кв. м. Здани…
$617,446
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Инвестиционная в Ханиотис, Греция
Инвестиционная
Ханиотис, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Магазин для продажи в отличном месте в городе Ханиоти Халкидики с отличным доходом от аренды…
$237,489
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Инвестиционная в Каллитеа, Греция
Инвестиционная
Каллитеа, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Хотите сделать инвестиции? Это прекрасная возможность инвестировать в эти дома (460 м² жилой…
$756,733
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Инвестиционная в Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Недвижимость представляет собой потрясающее здание в популярном месте, которое предлагает сп…
$1,31 млн
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Инвестиционная 850 м² в Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная 850 м²
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 12000 кв.…
$6,54 млн
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Инвестиционная в Криопиги, Греция
Инвестиционная
Криопиги, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля для продажи в приморском городе Криопиги, с возможностью строительства. Земля составля…
$152,187
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Инвестиционная в Палиури, Греция
Инвестиционная
Палиури, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Хотите сделать инвестиции? Это прекрасная возможность инвестировать в эти 5 роскошных домов …
$2,39 млн
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Инвестиционная в Ханиотис, Греция
Инвестиционная
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
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Инвестиционная в Полихроно, Греция
Инвестиционная
Полихроно, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
ОТЛИЧНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!  Комплекс апартаментов в Полихороно на 3 этажах с 390 м² жилой площади…
$488,009
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Инвестиционная в Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две в…
$1,62 млн
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